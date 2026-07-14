Lluvias dan respiro: hay sequía en apenas 2.1% de México; 31 municipios presentan algún grado

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Sequía en México permanece en niveles bajos por lluvias de junio. Foto: Cuartoscuro

La sequía en México se mantuvo en uno de sus niveles más bajos del año al cierre de junio, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, al 30 de junio solo 2.1% del territorio nacional registraba sequía moderada (D1) y severa (D2), porcentaje que permaneció sin cambios respecto a la evaluación realizada el 15 de junio.

Lluvias favorecen reducción de la sequía en México

Las precipitaciones estuvieron por encima del promedio en zonas del centro, centro-norte y algunas regiones del norte y sur del país.

Estas condiciones permitieron disminuir la sequía moderada en el norte de Coahuila y eliminar áreas clasificadas como anormalmente secas (D0) en la región central del territorio nacional.

Sin embargo, el informe advierte que durante los primeros días de la segunda quincena de junio persistió una onda de calor en el noroeste y norte del país.

Además, las lluvias fueron inferiores al promedio en entidades de ambos litorales y en la Península de Yucatán, situación que favoreció un ligero incremento de las zonas anormalmente secas, las cuales pasaron de 9.6% a 12.9% del territorio nacional.

¿Cuáles son los estados con municipios en sequía?

El Monitor de Sequía de México reportó que actualmente 31 municipios presentan algún grado de sequía moderada (D1) o sequía severa (D2).

Las entidades con municipios afectados son:

Coahuila

Acuña (D2)

Ocampo (D2)

Sierra Mojada (D1)

Chiapas

Ocozocoautla de Espinosa (D1)

Villa Corzo (D1)

Villaflores (D1)

Chihuahua

Ascensión (D1)

Camargo (D1)

Coyame del Sotol (D1)

Janos (D2)

Manuel Benavides (D2)

Ojinaga (D2)

Michoacán

Apatzingán (D1)

Arteaga (D1)

La Huacana (D1)

Múgica (D1)

Parácuaro (D1)

Tumbiscatío (D1)

Oaxaca

Matías Romero Avendaño (D1)

Santa María Chimalapa (D1)

Sonora

Agua Prieta (D2)

Altar (D1)

Caborca (D2)

General Plutarco Elías Calles (D2)

Nogales (D1)

Puerto Peñasco (D1)

San Luis Río Colorado (D1)

Sáric (D1)

Veracruz

Hidalgotitlán (D1)

Jesús Carranza (D1)

Uxpanapa (D1)

Del total de municipios afectados, 23 registran sequía moderada (D1) y 8 presentan sequía severa (D2).

La Conagua precisó que ningún municipio del país se encuentra actualmente en condiciones de sequía extrema (D3) o sequía excepcional (D4).

Más de 2 mil municipios no presentan sequía

Además de los municipios con sequía, el reporte señala que 226 municipios permanecen en condición de anormalmente secos (D0), una categoría que representa una advertencia sobre posibles afectaciones si disminuyen las precipitaciones.

En contraste, 2 mil 221 municipios del país no presentan afectaciones relacionadas con la sequía, lo que refleja una mejora respecto a los niveles registrados durante los primeros meses del año.

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