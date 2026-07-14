Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, seguirá proceso por violencia familiar en libertad

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Foto: Fiscalía CDMX

Víctor “N”, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de violencia familiar, continuará su proceso penal en libertad luego de que una jueza de Control en Morelos modificó las medidas cautelares en su contra al considerar que su esposa, María Felicia Jiménez, y su hijo menor de edad ya no se encuentran en situación de riesgo.

La decisión se tomó este martes durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que la juzgadora determinó revocar la prisión preventiva y ordenó que el exfuncionario sea liberado.

¿Por qué la jueza ordenó su liberación?

De acuerdo con la jueza, la decisión se sustentó en varias circunstancias, entre ellas la manifestación de María Felicia Jiménez de poner fin al proceso iniciado contra su esposo.

Para este martes estaba prevista una audiencia de suspensión condicional del proceso, en la que se esperaba la presencia de la denunciante; sin embargo, la mujer no acudió, por lo que la diligencia fue retirada.

Según se informó en la audiencia, la denunciante decidió no asistir debido al asedio de los medios de comunicación, situación que le ha provocado estrés y problemas de salud.

Por ello, se buscará que la próxima comparecencia se realice de manera privada o mediante una conexión telemática en los próximos días.

Estas son las nuevas medidas cautelares contra el exdirector de Pemex

Tras retirar la audiencia de suspensión condicional, la defensa de Víctor “N” solicitó la revisión de las medidas cautelares, petición que fue aceptada por la jueza.

Aunque el exdirector de Pemex recuperará su libertad, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

Acudir a firmar cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares

Entregar una garantía económica de 20 mil pesos

No podrá salir del país

Tiene prohibido acercarse a su esposa y a su hijo

Tiene prohibido comunicarse con ellos

La jueza advirtió que, en caso de incumplir cualquiera de estas medidas, el imputado podría volver a ser privado de la libertad.

Asimismo, dio un plazo de dos horas para que las autoridades penitenciarias concretaran la liberación de Víctor “N”.

Exdirector de Pemex ofrece disculpa pública

Al término de la audiencia, el exdirector de Pemex ofreció una disculpa pública a su esposa y a su hijo.

Pese a recuperar su libertad, el proceso penal por violencia familiar en su contra continuará y deberá cumplir las medidas impuestas por la autoridad judicial mientras se define su situación jurídica.

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