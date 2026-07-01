¡Histórico! México vence a Ecuador y volverá a jugar el quinto partido del Mundial después de 40 años 

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México jugará el quinto partido. ¿Siguiente objetivo? Los cuartos de final. Reuters

La Selección Mexicana venció a Ecuador por marcador de 2-0 y consiguió su boleto a los octavos de final del Mundial 2026, una instancia que representa el “quinto partido” en el nuevo formato de la FIFA; sin embargo, el próximo domingo se buscará el boleto a los cuartos de final, etapa que no se juega desde México 1986.

El Tricolor logró superó los dieciseisavos de final frente al conjunto ecuatoriano y aseguró su presencia en la siguiente ronda del torneo. Este miércoles 1 de julio, Inglaterra y Congo definirán al próximo rival de México.

Última vez que México jugó el “quinto partido”

La última vez que México llegó al llamado “quinto partido” fue en el Mundial de 1986, cuando como anfitrión alcanzó los cuartos de final. Desde entonces, el equipo mexicano ha buscado repetir aquella hazaña en diferentes ediciones mundialistas.

Ahora, el conjunto dirigido por Javier Aguirre logró romper esta barrera histórica y disputarán la siguiente ronda del torneo, que en esta ocasión son los octavos de final.

El nuevo formato de la Copa del Mundo modificó el camino rumbo a la gloria, con 48 selecciones participantes, México ya no busca únicamente romper la “maldición” del quinto partido, sino dar un paso más y alcanzar el sexto encuentro del torneo, los cuartos de final.

México supera a Ecuador y sigue en la lucha

La Selección Mexicana llegará a los octavos de final del Mundial de 2026 con cuatro victorias al hilo, ocho goles a favor y cero en contra.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron las dos anotaciones que bastaron para vencer a Ecuador en la ronda de 32; cabe destacar que también fueron los anotadores del debut contra Sudáfrica.

Los dirigidos por Javier “Vasco” Aguirre atacaron activamente en la primera mitad, mientras que en los segundos 45 minutos se dedicaron a defender los embates del cuadro ecuatoriano.

Cabe destacar que este es el regreso de la Selección Nacional de México a los octavos de final en un Mundial después de que quedara fuera de Qatar 2022 en fase de grupos.

México en la historia de los Mundiales

México ha disputado 18 Mundiales contando la edición de 2026, es una de las selecciones con más participaciones en la historia de la Copa del Mundo.

El Tri debutó en Uruguay 1930 y desde entonces ha participado en la mayoría de las ediciones, aunque tuvo ausencias en Italia 1934, Francia 1938, Alemania 1974, España 1982 e Italia 1990.

La primera gran hazaña de la Selección Nacional llegó en México 1970, torneo en el que la selección nacional aprovechó la localía y logró avanzar hasta los cuartos de final, en aquella edición, el equipo dirigido por Raúl Cárdenas cayó ante Italia por marcador de 4-1, pero dejó una de las actuaciones más recordadas del futbol mexicano.

Dieciséis años después, en México 1986, el conjunto nacional volvió a colocarse entre las ocho mejores selecciones del mundo. Bajo la dirección de Bora Milutinović, el Tri superó la fase de grupos y eliminó a Bulgaria en octavos de final, antes de despedirse ante Alemania Federal en una dramática tanda de penales en cuartos.

Desde entonces, México ha quedado cerca de repetir esa historia, en los Mundiales disputados después de 1986, el equipo nacional se acostumbró a llegar a las fases finales, pero no logró superar la barrera de los octavos de final, una deuda que convirtió al famoso “quinto partido” en uno de los grandes objetivos del futbol mexicano.

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