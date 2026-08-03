Golpe al narco: Semar asegura 4 toneladas de cocaína y destruye laboratorio; embajador de EE. UU. reconoce decomiso

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Marina incauta 4 toneladas de cocaína y un laboratorio. Foto: Semar/Cuartoscuro

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre una serie de operativos realizados en distintos estados del país que permitieron asegurar más de cuatro toneladas de presunta cocaína, desmantelar un laboratorio clandestino para elaborar metanfetamina y detener a presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Las acciones se desarrollaron en Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Sinaloa, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Como resultado de las acciones de vigilancia marítima encabezadas por @SEMAR_mx en las costas de Chiapas y Oaxaca, fueron aseguradas tres embarcaciones, detenidas 13 personas y decomisadas más de 4 toneladas de cocaína, evitando que millones de dosis llegaran a las calles y… pic.twitter.com/kfAVhR5EWQ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 3, 2026

¿Qué aseguró la Marina en Oaxaca?

Frente a las costas de Oaxaca, personal de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, detectó dos embarcaciones menores que navegaban de manera sospechosa durante patrullajes de vigilancia marítima.

Tras realizar la inspección, los elementos navales aseguraron:

127 bultos y 42 tabiques con presunta cocaína

con presunta cocaína Un peso aproximado de tres toneladas de droga

de droga Seis motores fuera de borda

Durante este operativo fueron detenidas 10 personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal.

Destruyen laboratorio clandestino en Sinaloa

Como parte de las acciones contra la producción de drogas sintéticas, personal naval localizó y destruyó un laboratorio clandestino en el poblado Península de Villamoros, en Culiacán, Sinaloa.

En el sitio fueron asegurados aproximadamente 300 litros de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina.

En Chiapas decomisaron más de una tonelada de presunta cocaína

En un segundo operativo realizado en costas de Chiapas, la Marina aseguró dos embarcaciones menores, una de las cuales transportaba:

24 bultos con presunta cocaína

con presunta cocaína Aproximadamente mil 423 kilogramos de droga

de droga Más de 2 mil litros de combustible

En esta acción fueron detenidas seis personas, quienes también quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Marina repelió una agresión armada en Nayarit

En el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, elementos de la Marina realizaban recorridos terrestres en el poblado Aguamilpa cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego.

De acuerdo con el informe oficial, el personal naval repelió la agresión, lo que dejó como saldo:

Un elemento de la Marina lesionado

Un presunto agresor fallecido

El aseguramiento de un arma de fuego, cargadores y cartuchos

Los detenidos quedaron a disposición de la FGR

La Semar informó que todas las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con la droga, embarcaciones y demás objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica, además de que que mantiene las operaciones de vigilancia marítima y terrestre para combatir el tráfico ilícito de drogas

Asimismo, precisó que el peso ministerial definitivo de la presunta droga aún está pendiente de ser determinado por las autoridades competentes, por lo que será incorporado posteriormente a las estadísticas oficiales.

“Otro duro golpe a los cárteles”: embajador de EE. UU. reconoce decomiso

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el aseguramiento. A través de un mensaje, destacó que el operativo representa “otro duro golpe contra los cárteles” y señaló que también permitió la detención de 13 presuntos integrantes de grupos criminales y el aseguramiento de tres embarcaciones.

Además, afirmó que estas acciones contribuyen a desarticular organizaciones delictivas y a evitar que millones de dosis de droga lleguen a las comunidades. Asimismo, sostuvo que la cooperación entre ambos países, bajo los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa dando resultados.

Another major blow against the cartels. More than four metric tons of cocaine seized, 13 criminals arrested, and three vessels interdicted off the coasts of Chiapas and Oaxaca by @SEMAR_mx. These actions are disrupting criminal organizations and preventing millions of doses… https://t.co/U2kF5w1bgy — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 3, 2026

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