Útiles escolares 2026: cómo comparar precios y evitar gastos innecesarios

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Habrá ferias de regreso a clases con descuentos. Foto: Cuartoscuro.

Ahorrar en la lista de útiles escolares se ha vuelto fundamental para los padres de niños en primaria y secundaria, por lo que es importante comparar precios y evitar gastos innecesarios este 2026.

El ciclo escolar 2026-2027 inicia el lunes 31 de agosto para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de educación básica.

Para el ciclo escolar anterior, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estimó un rango promedio de precios en útiles escolares para educación básica.

1 y 2 primaria : 305.70 pesos

: 305.70 pesos 3 de primaria : 333.27

: 333.27 4 a 6 de primaria : 354.74

: 354.74 Secundaria: 436.27

Dicha estimación no contemplaba uniformes, calzado, mochila u otros artículos complementarios.

Para ahorrar, es importante revisar la guía de Profeco sobre comparar precios y evitar gastos innecesarios en la lista de útiles escolares de este 2026.

Recomendaciones para planear gastos

Aprovecha ofertas con criterio : antes de comprar, verifica que realmente necesites el producto

: antes de comprar, verifica que realmente necesites el producto Anticipa tus compras : planear con tiempo ayuda a evitar gastos de urgencia o decisiones apresuradas

: planear con tiempo ayuda a evitar gastos de urgencia o decisiones apresuradas Compra en grupo : organizarse con otras familias puede ayudar a tener mejores precios en volumen

: organizarse con otras familias puede ayudar a tener mejores precios en volumen Compara precios : no compres en el lugar; usa la herramienta Quién es Quién en los Precios para elegir mejor

: no compres en el lugar; usa la herramienta Quién es Quién en los Precios para elegir mejor Considera gastos durante todo el ciclo escolar : contempla materiales, actividades y transporte

: contempla materiales, actividades y transporte Define un presupuesto : establece cuánto puedes gastar y prioriza compras sin afectar otros compromisos

: establece cuánto puedes gastar y prioriza compras sin afectar otros compromisos Haz una lista de lo necesario : revisa qué útiles, mochilas y uniformes pueden reutilizarse

: revisa qué útiles, mochilas y uniformes pueden reutilizarse Ejerce tus derechos : guarda comprobantes, revisa las condiciones de compra y verifica el etiquetado para hacer válidas las garantías o presentar una queja

: guarda comprobantes, revisa las condiciones de compra y verifica el etiquetado para hacer válidas las garantías o presentar una queja Prioriza la calidad: elije productos duraderos para no reemplazarlos constantemente

Ferias de Regreso a Clases

Durante agosto, la Profeco realizará 54 Ferias de Regreso a Clases, donde ofrecerán útiles y uniformes con descuentos y a precios bajos. La entrada será gratuita.

En la Ciudad de México, la feria se realizará el 15 y 16 de agosto en la Expo Reforma, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

Las personas interesadas pueden consultar las ubicaciones de dichas ferias en el siguiente enlace.

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