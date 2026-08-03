Sheinbaum plantea decreto para proteger el acceso a datos públicos

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Sheinbaum presentará reforma en materia de transparencia. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este martes presentará un decreto de transparencia con el objetivo de garantizar el acceso a la información pública mediante las plataformas oficiales del Gobierno, preservando la protección de los datos personales y limitando las reservas únicamente a casos previstos por la ley.

Durante la conferencia matutina, la mandataria adelantó que el decreto formará parte de la Ley de Transparencia y buscará asegurar que la ciudadanía pueda consultar la información gubernamental, salvo aquella relacionada con seguridad nacional o asuntos que se encuentren en proceso judicial.

“Las plataformas de transparencia tienen que garantizar el acceso de todos los datos del gobierno y obviamente resguardando los datos personales”, declaró.

Sheinbaum indicó que este martes dará más detalles sobre el contenido del decreto y el alcance de las medidas que contempla.

Decreto de transparencia busca garantizar el acceso a datos públicos

La presidenta explicó que el decreto establecerá que la información pública permanezca disponible para la ciudadanía y que únicamente pueda reservarse aquella que, por disposición legal, esté vinculada con temas de seguridad nacional o procedimientos judiciales en curso.

El anuncio ocurre en un contexto en el que el modelo de acceso a la información pública cambió tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la creación de Transparencia para el Pueblo, organismo adscrito a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Actualmente, la Plataforma Nacional de Transparencia permite consultar información pública de instituciones gubernamentales, presentar solicitudes de información y acceder a datos como:

Sueldos de servidores públicos

Contratos gubernamentales

Gastos públicos

Compras realizadas por dependencias

Documentos e información de más de 6 mil oficinas públicas

Especialistas cuestionan cifras de Transparencia para el Pueblo

El anuncio se produce después de que especialistas en acceso a la información expresaran dudas sobre las estadísticas presentadas por Transparencia para el Pueblo.

La excomisionada del INAI, Julieta del Río, aseguró que las fechas reportadas por el nuevo organismo no coinciden con el inicio de sus operaciones.

De acuerdo con la exfuncionaria, aunque la nueva legislación entró en vigor el 21 de marzo de 2025, los plazos para resolver recursos fueron suspendidos y las actividades del organismo comenzaron hasta el 3 de junio.

También recordó que el INAI supervisaba a alrededor de 8 mil sujetos obligados, incluidos organismos autónomos y autoridades de distintos niveles de gobierno, mientras que Transparencia para el Pueblo únicamente tiene competencia sobre las dependencias de la administración pública federal.

Del Río señaló que durante 2024 el INAI resolvió más de 21 mil recursos de revisión. Además, indicó que entre enero y parte de marzo de ese año el instituto resolvió 3 mil 608 recursos.

Por su parte, Sarahí Salvatierra, coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas de Fundar, consideró que el nuevo modelo aún enfrenta desafíos y advirtió que durante esta etapa podría existir un periodo de incertidumbre para quienes solicitan información pública.

Hasta la publicación del reportaje citado, Uno TV informó que solicitó una entrevista con Transparencia para el Pueblo para conocer su postura sobre los señalamientos realizados por especialistas, sin obtener respuesta.

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