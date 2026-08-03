México envía segundo contingente de brigadistas para combatir incendios forestales en Canadá

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México refuerza apoyo a Canadá con segundo contingente. Foto: Gobierno de México

El Gobierno de México movilizó un segundo contingente de 103 especialistas en manejo de incendios forestales para apoyar a Canadá, donde continúan las labores para contener los siniestros que afectan distintas provincias durante la actual temporada de incendios.

La misión es coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), como parte de los acuerdos de cooperación con el Centro Canadiense Interagencias de Incendios Forestales (CIFFC) y del Plan Operativo 2026.

Encuentra aquí el comunicado y entérate de todos los detalles: https://t.co/615wDf5xmm pic.twitter.com/LevsBn0QGV — CONAFOR (@CONAFOR) August 3, 2026

¿Cuántos brigadistas mexicanos fueron enviados a Canadá?

El segundo contingente está integrado por 103 personas, de las cuales 100 son combatientes forestales y tres forman parte del personal técnico.

El grupo está conformado por:

Cinco brigadas Tipo 1

Dos representantes de Agencia

Un representante Sénior de Agencia

Su destino será la provincia de Columbia Británica, donde se incorporarán a las operaciones de combate y manejo de incendios coordinadas por las autoridades canadienses.

Este despliegue se suma al primer contingente de 104 especialistas mexicanos, 100 combatientes y cuatro técnicos, que viajó el pasado 28 de julio hacia Thunder Bay, Ontario, para apoyar en las labores de control del fuego.

A unas horas para iniciar su viaje 🕜🛫 a Canadá, las y los combatientes de un segundo contingente nos platican cuáles serán sus funciones en el apoyo para controlar los incendios forestales que afectan en este país. pic.twitter.com/Zo6dhmlWC9 — CONAFOR (@CONAFOR) August 3, 2026

Conafor participará en entrenamiento internacional durante la misión

Además de las tareas operativas, personal especializado de la Conafor participará en un entrenamiento internacional en manejo de incidentes, donde colaborarán especialistas de distintas instituciones.

El objetivo es fortalecer la coordinación binacional, conocer los mecanismos utilizados por Canadá para atender incendios de gran magnitud y aplicar esa experiencia para mejorar la respuesta ante emergencias forestales en México.

¿Por qué Canadá solicitó apoyo internacional?

De acuerdo con el informe detallado por el Gobierno de México, la movilización del personal mexicano responde a las solicitudes de apoyo realizadas por el Gobierno de Canadá debido a la intensa temporada de incendios forestales.

Según reportes oficiales, el país se mantiene en Nivel de Preparación Nacional 4, lo que significa una alta actividad de incendios y una disponibilidad limitada de recursos humanos especializados para atender las emergencias.

La colaboración entre ambos países forma parte de los mecanismos de cooperación vigentes y reafirma el intercambio de capacidades técnicas para el combate de incendios forestales.

Thunder Bay continúa enfrentando incendios de gran magnitud

Uno de los principales puntos de atención es Thunder Bay, en la provincia de Ontario, donde los incendios forestales han consumido amplias superficies de vegetación.

Las autoridades canadienses, en colaboración con los brigadistas mexicanos, mantienen las labores de contención y vigilancia del comportamiento del fuego, mientras continúan monitoreando las condiciones climáticas que podrían favorecer la propagación de los incendios.

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