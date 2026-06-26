Grecia Quiroz defiende candidaturas independientes ante Corte y critica reforma electoral

GENERANDO AUDIO...

Foto: Facebook / Grecia Quiroz

“Ninguna reforma podrá frenar la voluntad de los ciudadanos”, publicó en su cuenta de Facebook la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, tras acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en calidad de amicus curiae.

La funcionaria explicó que su presencia ante el máximo tribunal del país fue como “amiga de la Corte”, y señaló que acudió “como ciudadana, como mujer michoacana y como parte de una lucha independiente que nació del pueblo y para el pueblo”.

En su posicionamiento, difundido en redes sociales, Quiroz se refirió a la reforma en discusión y sostuvo que “esta reforma representa un grave retroceso democrático, porque limita la participación ciudadana, restringe la vía independiente y coloca obstáculos que afectan directamente el derecho de las personas a organizarse, participar y ser votadas sin depender de los partidos políticos tradicionales”.

Candidaturas independientes y derechos políticos

En el mismo mensaje, la alcaldesa de Uruapan afirmó que las candidaturas independientes “no son una concesión del poder; son un derecho constitucional de las y los ciudadanos”.

Además, agregó que, desde su perspectiva, cuando una reforma cierra ese camino “no sólo afecta a una persona o a un movimiento: afecta a la democracia, afecta a Michoacán y sienta un precedente peligroso para todo México”.

También explicó el motivo de su presencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar: “Por eso acudimos ante la Suprema Corte: para pedir que se escuche la voz ciudadana, que se revise con responsabilidad esta reforma y que se protejan los derechos político-electorales de quienes decidimos participar desde una vía libre, independiente y ciudadana”.

Llamado a la SCJN y participación ciudadana

Grecia Quiroz hizo un llamado a las ministras y ministros del máximo tribunal del país. En su mensaje pidió que “analicen este asunto con visión democrática, constitucional y de derechos humanos”.

Añadió que “Michoacán no puede retroceder. México no puede permitir que se cierren las puertas a la participación ciudadana”.

En su posicionamiento, también sostuvo que “la democracia no se defiende limitando al ciudadano; se defiende abriendo caminos para que el pueblo pueda decidir libremente quién quiere que lo represente”.

La alcaldesa subrayó además la importancia de la participación de distintos sectores, al señalar que es necesario defender la participación política de “pueblos originarios, mujeres, juventudes, personas con discapacidad, comunidad LGBTQ+ y ciudadanía sin partido”.

Mensaje final desde Michoacán

En la parte final de su publicación, Quiroz afirmó: “Desde Michoacán seguiremos defendiendo la causa ciudadana, la vía independiente y el derecho de la gente a organizarse sin miedo, sin imposiciones y sin obstáculos diseñados desde el poder”.

Finalmente, agradeció la atención del Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, al señalar: “Agradezco la atención del Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz hacía mi persona y de los ciudadanos que nos acompañaron, confiamos en que esté Alto Tribunal nos dará la razón”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.