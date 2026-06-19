SCJN impide que incendio en Guardería ABC quede impune por el paso del tiempo

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Incendio en guardería de Hermosillo dejó 49 muertos. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este jueves 18 de junio que los delitos relacionados con el incendio de la Guardería ABC, ocurrido en 2009 en Hermosillo, Sonora, no prescribirán por el paso del tiempo, al considerar que se trata de hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños.

La decisión surge a partir de un amparo promovido por uno de los acusados, quien buscaba que los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión fueran declarados prescritos. Sin embargo, el máximo tribunal resolvió que la acción penal sigue vigente y que las investigaciones y procesos judiciales podrán continuar.

La Corte rechaza amparo que buscaba cerrar el caso

El recurso fue presentado por el exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar, quien se encuentra en prisión preventiva desde el año 2020, quien argumentó que, conforme a la legislación penal, los delitos debían considerarse prescritos al haber transcurrido un plazo equivalente a la mitad de la pena prevista para esas conductas.

No obstante, la SCJN concluyó que el caso no puede recibir ese tratamiento debido a la gravedad de los hechos y a las afectaciones provocadas a decenas de menores y sus familias.

En su resolución, el tribunal señaló que:

“Los delitos asociados al evento conocido como guardería ABC, son aquellos que pueden constituir graves violaciones a los derechos humanos, la acción penal correspondiente es imprescriptible, al tratarse de hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños”.

🚨 #ÚltimaHora | La #SCJN sostiene que la acción penal por los delitos cometidos, derivados del incendio de la Guardería ABC es imprescriptible, al tratarse de hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños.



⏳ El Pleno resolvió que el paso… pic.twitter.com/dY9tzBIn8L — Suprema Corte (@SCJN) June 18, 2026

Además, añadió que:

“El paso del tiempo no puede impedir la búsqueda de la verdad, el acceso a la justicia ni la reparación integral de las víctimas”.

La Corte también aclaró que esta determinación no establece la culpabilidad del acusado, sino que impide que el proceso penal se extinga únicamente por el transcurso de los años.

Las ministras María Estela Ríos y Lenia Batres afirmaron que tragedia de la Guardería ABC fue el resultado de administraciones neoliberales.

¿Qué ocurrió en la Guardería ABC?

La tragedia ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, cuando un incendio se propagó hacia las instalaciones de la Guardería ABC.

De acuerdo con las investigaciones, el fuego comenzó por el sobrecalentamiento del sistema de aire acondicionado de una oficina contigua, mientras que las salidas de emergencia del inmueble se encontraban bloqueadas.

El centro de cuidado infantil era operado por particulares, aunque funcionaba bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El incendio dejó 49 niñas y niños fallecidos, además de decenas de menores lesionados con secuelas permanentes.

Hay personas condenadas por el caso

Hasta ahora, dos personas han sido sentenciadas por su responsabilidad en los hechos, mientras que otras dos fueron absueltas.

Entre las personas condenadas se encuentra Sandra Téllez, quien cumple una sentencia de 28 años de prisión. Aunque fue condenada en 2016, posteriormente huyó a Estados Unidos tras obtener una reducción de pena y el beneficio de prisión domiciliaria.

La exfuncionaria fue detenida nuevamente el año pasado para continuar con el cumplimiento de su sentencia.

Con esta resolución, la SCJN establece que los delitos relacionados con el incendio de la Guardería ABC no podrán quedar sin castigo únicamente por el paso del tiempo, manteniendo abierta la posibilidad de continuar la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.

“Las madres, los padres y quienes sobrevivieron no han dejado de exigir lo único que el derecho todavía puede ofrecerles, que la verdad de lo ocurrido no se extinga y que nadie pueda ampararse en el simple paso del tiempo”, declaró la ministra Yasmín Esquivel.

Los ministros ordenaron remitir el expediente de la demanda de amparo al Sexto Tribunal Colegiado en materia Penal del primer circuito quien se encargará de resolver el juicio.

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