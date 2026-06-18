Hay líneas que no deben registrarse y seguirán funcionando; ¿ya sabes cuáles son?

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Estas líneas quedan exentas del registro, checa cuáles son. Foto: Cuartoscuro

Miles de usuarios se encuentran atentos a la fecha límite para registrar su línea telefónica; sin embargo, no todos los dispositivos que utilizan una tarjeta SIM estarán obligados a realizar este trámite. Existen algunas excepciones contempladas por las autoridades regulatorias que permitirán que ciertos equipos continúen operando con normalidad sin necesidad de vincularlos a una identificación oficial.

Estos dispositivos utilizan redes móviles únicamente para la transmisión de datos y no funcionan como teléfonos celulares convencionales, por lo que quedarán exentos del registro obligatorio.

¿Qué dispositivos no necesitan registrar su línea?

De acuerdo con los lineamientos emitidos por las autoridades, las excepciones aplican para tarjetas SIM que no cuentan con las funciones tradicionales de una línea telefónica, es decir, aquellas que no permiten realizar llamadas, enviar mensajes SMS o establecer comunicación de voz mediante internet.

Entre los equipos que podrán seguir operando sin registro se encuentran:

Equipos de rastreo con tarjetas SIM para transmisión de datos

para transmisión de datos Dispositivos de monitoreo re moto utilizados en procesos industriales

moto utilizados en procesos industriales Sensores conectados a redes móviles de banda ancha

de banda ancha Sistemas inteligentes que intercambian información de manera automática

de manera automática Aparatos tecnológicos que utilizan SIM exclusivamente para datos

que utilizan SIM exclusivamente para datos Cualquier dispositivo que no funcione como un teléfono celular tradicional

¿Hasta cuándo tengo para registrar mi línea?

Los usuarios que sí estén obligados a realizar el trámite tendrán como fecha límite el próximo 30 de junio, de acuerdo con la información difundida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

¿Cómo puedo registrar mi línea telefónica?

Las personas usuarias podrán realizar el registro desde su teléfono celular siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal de su compañía telefónica Capturar el número celular que desean registrar Tomar fotografías de una identificación oficial vigente por ambos lados Validar su identidad mediante la cámara del dispositivo móvil Confirmar que el registro se realizó correctamente

También es posible acudir a un centro de atención a clientes de la empresa telefónica para recibir apoyo presencial durante el proceso.

¿Quiénes sí deben registrar su línea?

El registro será obligatorio para:

Usuarios de líneas de prepago

Usuarios de líneas de pospago

Personas particulares titulares de una línea telefónica

Personas mayores de edad responsables de la línea

La autoridad establece que la identificación utilizada durante el trámite debe corresponder al titular de la línea. En el caso de menores de edad, el registro deberá ser realizado por sus padres o tutores legales.

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