¿Tu credencial Inapam sigue vigente? Esto dicen las autoridades

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¿La tarjeta Inapam debe renovarse en 2026? Foto: Shutterstock.

Los adultos mayores que cuentan con una credencial Inapam no deben renovarla en 2026, aunque tengan un modelo antiguo. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) aclaró que todos los diseños emitidos a lo largo de los años siguen siendo válidos y conservan su vigencia permanente.

Esta es una de las dudas más frecuentes entre las personas mayores de 60 años, especialmente porque existen diferentes versiones de la tarjeta. Sin embargo, el Instituto reiteró que la credencial no tiene fecha de vencimiento, por lo que no es necesario cambiarla únicamente por su antigüedad.

¿Qué pasa con las credenciales antiguas?

El Inapam informó que los distintos diseños de la credencial continúan siendo aceptados en los establecimientos y servicios donde el Instituto mantiene convenios.

De acuerdo con el organismo, aunque la tarjeta haya sido expedida hace varios años, sigue siendo válida para acceder a los descuentos y beneficios que ofrece el programa.

Esto significa que los adultos mayores pueden seguir utilizándola para obtener descuentos en:

Alimentos

Medicamentos

Transporte

Vestimenta

Servicios y establecimientos participantes

Además, en algunos trámites también puede ser utilizada como una identificación oficial.

¿Qué adultos mayores sí deben acudir a un módulo del Inapam?

Aunque la credencial Inapam no caduca, existen casos en los que sí es necesario acudir a un módulo del Instituto.

Las principales situaciones son:

Pérdida o robo de la tarjeta , para solicitar una reposición

, para solicitar una reposición Cambio de domicilio, con el fin de actualizar los datos registrados

En estos casos no se trata de una renovación por vencimiento, sino de una actualización o reposición del documento.

¿Cómo tramitar la credencial por primera vez?

Las personas que ya cumplieron 60 años pueden solicitar su credencial por primera vez en los módulos de atención del Inapam.

Para realizar el trámite deben presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Fotografía reciente tamaño infantil

Además, es necesario registrar a una persona de contacto para emergencias, proporcionando su CURP actualizada y un número telefónico.

El trámite es gratuito y, por lo general, la credencial se entrega el mismo día.

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