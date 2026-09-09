Paquete Económico 2027: crecimiento, IEPS y los cambios fiscales clave

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Paquete Económico 2027 incluye cambios fiscales. Foto: Cuartoscuro

Fue entregado en la Cámara de Diputados la tarde de este martes el Paquete Económico 2027. Plantea que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5% real anual, con una inflación de 3.0% al cierre del año, un tipo de cambio de 18 pesos por dólar y una tasa de Cetes a 28 días de 6.0%, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica entregados por la Secretaría de Hacienda.

El documento también prevé un precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación de 61.8 dólares por barril, una producción de hidrocarburos líquidos cercana a 1.8 millones de barriles diarios y un déficit de cuenta corriente equivalente a 0.6% del PIB.

Paquete Económico 2027: no habrá nuevos impuestos ni alza general de tasas

Uno de los puntos centrales del paquete es que, según Hacienda, no se crearán nuevos impuestos ni se aumentarán las tasas generales. Sin embargo, sí se proponen modificaciones al marco tributario, particularmente en el ISR, además de actualizaciones a la Ley Federal de Derechos y medidas para fortalecer la fiscalización y reducir la evasión y la elusión.

La recaudación tributaria alcanzaría un máximo histórico equivalente a 15.9% del PIB en 2027.

En monto, Hacienda estima ingresos tributarios por 6 billones 263.9 mil millones de pesos, un crecimiento real de 5.9% frente al cierre estimado de 2026.

¿Qué pasará con el IEPS en 2027?

El IEPS sí tiene un peso importante en las estimaciones de ingresos para 2027.

Hacienda calcula una recaudación por este impuesto de 828.3 mil millones de pesos, frente a los 749.7 mil millones estimados para el cierre de 2026. Esto significaría un incremento real de 10.5%.

Dentro de este rubro, la recaudación del IEPS a gasolinas se estima en 538.5 mil millones de pesos, lo que representaría un aumento real de 16.2% respecto al cierre estimado de 2026.

En cambio, el resto de los IEPS no petroleros generaría 289.7 mil millones de pesos, con un aumento real de apenas 1.2% respecto al estimado de 2026.

Los Criterios no presentan en la sección de medidas tributarias una nueva tasa general de IEPS para 2027. Sin embargo, el documento sí recuerda que durante 2026 aumentó la recaudación del IEPS no petrolero debido a la actualización de cuotas y tasas aplicables a tabacos labrados, bebidas saborizadas y otros productos gravados, pero ese dato corresponde al comportamiento observado en 2026.

Por ello, con base únicamente en estos documentos, el Paquete Económico 2027 no crea un nuevo IEPS o anuncia un aumento específico a cigarros o bebidas saborizadas para 2027.

ISR tendrá cambios para empresas

Aunque no se plantean nuevos impuestos, el paquete sí propone cambios importantes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) para empresas.

Entre ellos se encuentra un mecanismo para limitar el uso de deducciones. Para ciertas empresas con utilidad, se propone un control equivalente al 96.67% de los ingresos acumulables cuando las deducciones alcancen o superen ese nivel; cuando sean menores, las deducciones autorizadas aplicables se establecerían en 99%.

También se plantea que las empresas puedan disminuir pérdidas fiscales hasta por 50% de la utilidad fiscal, mientras que el plazo para aprovechar pérdidas de ejercicios anteriores pasaría de 10 a 20 años.

Otro cambio consiste en reducir el límite para deducir intereses netos, que actualmente equivale al 30% de la utilidad fiscal ajustada y pasaría a 20%.

También se propone eliminar el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades y cobrar íntegramente el impuesto diferido correspondiente.

Cambios para pequeños contribuyentes y RESICO

El paquete incluye además medidas para micro y pequeñas empresas.

En el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) se propone aumentar el límite de ingresos de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones de pesos para personas morales.

También se plantea una opción para que contribuyentes de este régimen calculen su IVA mensual mediante una tasa de 7% sobre el valor de sus operaciones gravadas y efectivamente cobradas, sin acreditar el IVA pagado en compras o inversiones.

Además, se propone elevar de 900 mil pesos a 1 millón de pesos anuales el monto exento para determinadas personas físicas que obtengan ingresos exclusivamente de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.

Libros, periódicos y revistas tendrían IVA de 0%

Otro cambio tributario incluido en el documento es aplicar una tasa de 0% de IVA a libros, periódicos y revistas para contribuyentes cuyos ingresos por la venta de estos bienes representen al menos 90% de sus ingresos totales.

Actualmente, según Hacienda, estos productos tienen un tratamiento de exención del IVA para esos contribuyentes.

También se propone reducir la tasa de retención por intereses de 0.90% en 2026 a 0.68% en 2027.

El paquete contempla además un programa de repatriación de capitales con una tasa de ISR de 7.5%, siempre que los recursos regresen al país y se inviertan en activos y gastos estratégicos para el desarrollo productivo.

¿Cuánto espera recaudar el Gobierno en 2027?

Los ingresos presupuestarios sumarían 9 billones 156.5 mil millones de pesos, 3.9% más en términos reales que el cierre estimado de 2026.

Dentro de ese total:

Ingresos tributarios : 6 billones 263.9 mil millones de pesos

: 6 billones 263.9 mil millones de pesos Ingresos petroleros : 984.5 mil millones

: 984.5 mil millones Ingresos no tributarios : 521.8 mil millones

: 521.8 mil millones Ingresos de organismos y empresas distintas de Pemex: 1 billón 386.3 mil millones

Los ingresos petroleros disminuirían 14.4% real frente al cierre estimado de 2026, debido principalmente a un menor precio esperado del petróleo y gas natural, un menor tipo de cambio y una plataforma de producción similar a la del año previo.

Déficit bajaría, pero la deuda subiría a 55% del PIB

Hacienda propone para 2027 un déficit presupuestario de 3.4% del PIB, frente al 3.6% estimado para el cierre de 2026.

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicarían en 3.9% del PIB, mientras que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia de deuda, alcanzaría 55.0% del PIB.

El Gobierno Federal tendría un déficit equivalente a 4.0% del PIB, mientras que Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE registrarían en conjunto un superávit de 0.5% del PIB.

Gasto público superará los 10.5 billones de pesos

El gasto neto pagado previsto para 2027 asciende a 10 billones 515 mil millones de pesos, equivalentes a 26.7% del PIB.

El gasto programable devengado será de aproximadamente 7 billones 432.5 mil millones de pesos.

Dentro de ese gasto, el desarrollo social recibirá 5 billones 384.9 mil millones de pesos, 5.8% más en términos reales que lo aprobado para 2026.

Las funciones de gobierno recibirán 357.1 mil millones y las de desarrollo económico 1 billón 518.7 mil millones.

Educación, ciencia, salud y seguridad tendrán más recursos

El comunicado de Hacienda señala que, respecto al presupuesto de 2026, los recursos aumentarán:

Educación: 10.7%

Ciencia: 13%

Salud: 11.3%

Seguridad: 11.5%

Asimismo, Hacienda asegura que todos los Programas para el Bienestar tendrán incrementos superiores a la inflación.

Entre los principales montos se encuentran 543.5 mil millones de pesos para la Pensión para Adultos Mayores, 37.4 mil millones para la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, 5 mil millones para Salud Casa por Casa y 210.6 mil millones para programas y becas educativas.

Inversión física crecerá, aunque baja el gasto total de inversión

El gasto total de inversión será de 1 billón 133.6 mil millones de pesos, una disminución real de 12.3% respecto de 2026.

Hacienda explica que esta caída se debe principalmente a una reducción de 67.7% en inversión financiera, relacionada en buena medida con una menor línea presupuestaria para amortizaciones de deuda de Pemex.

En contraste, la inversión física aumentará 3.5% real hasta alcanzar alrededor de 1 billón 26.5 mil millones de pesos.

El Gobierno prevé destinar recursos a trenes, carreteras, puertos, obras hidráulicas, energía y otros proyectos. El documento menciona, entre otros, los trenes AIFA-Pachuca, México-Querétaro y el Tren Maya de carga.

Pemex recibirá recursos para amortizar deuda

Para Pemex, el paquete plantea un superávit financiero de 95.1 mil millones de pesos, considerando una transferencia del Gobierno Federal por 81.1 mil millones de pesos destinada al pago de amortizaciones de deuda y créditos bancarios contratados anteriormente.

Sin esa transferencia, Hacienda calcula un superávit de 14 mil millones de pesos para la empresa.

Para la CFE se estima un superávit de 25 mil millones de pesos y transferencias federales por 90.4 mil millones.

Los principales indicadores del Paquete Económico 2027

En resumen, Hacienda plantea para 2027:

Crecimiento del PIB : entre 1.5 y 2.5%

: entre 1.5 y 2.5% Inflación : 3.0%

: 3.0% Tipo de cambio : 18 pesos por dólar al cierre

: 18 pesos por dólar al cierre Cetes a 28 días: 6.0%

a 28 días: 6.0% Petróleo : 61.8 dólares por barril

: 61.8 dólares por barril Producción de hidrocarburos : 1.8 millones de barriles diarios

: 1.8 millones de barriles diarios Ingresos presupuestarios : 23.2% del PIB

: 23.2% del PIB Ingresos tributarios : 15.9% del PIB

: 15.9% del PIB Gasto neto : 26.7% del PIB

: 26.7% del PIB Déficit presupuestario : 3.4% del PIB

: 3.4% del PIB RFSP : 3.9% del PIB

: 3.9% del PIB SHRFSP: 55.0% del PIB

El punto fiscal más relevante es que Hacienda sostiene que no habrá nuevos impuestos ni aumentos en las tasas generales, aunque sí habrá cambios importantes en las reglas del ISR, deducciones empresariales, RESICO, derechos y otros mecanismos de recaudación.

En materia de IEPS, el paquete proyecta un fuerte crecimiento de la recaudación, especialmente en gasolinas, pero los Criterios Generales revisados no contienen una propuesta explícita de una nueva tasa general del IEPS para 2027.

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