Higinio Martínez y Raúl Bolaños presidirán Senado y Diputados

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Higinio Martínez y Raúl Bolaños presidirán el Congreso. FOTO: Cuartocuro

El Congreso de la Unión renovó las presidencias de sus mesas directivas para el tercer año de la LXVI Legislatura: Higinio Martínez Miranda encabezará el Senado y Raúl Bolaños-Cacho Cué estará al frente de la Cámara de Diputados.

Ambos legisladores fueron elegidos este lunes 31 de agosto, previo al inicio del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del tercer año legislativo, que comienza este 1 de septiembre de 2026.

Higinio Martínez y Raúl Bolaños presidirán el Congreso

En el Senado de la República, el Pleno eligió al morenista Higinio Martínez Miranda como presidente de la Mesa Directiva. La planilla que encabezó recibió 116 votos a favor.

Tras conocerse el resultado, Martínez Miranda rindió protesta y posteriormente hizo lo mismo con las y los legisladores que integrarán la nueva Mesa Directiva del Senado.

▶️ Revive la toma de protesta de las senadoras y senadores electos para integrar la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio de la #LXVILegislatura. Este órgano de gobierno del Senado será presidido por el senador @higinio_mtz. pic.twitter.com/iaFOjWvdNm — Senado de México (@senadomexicano) September 1, 2026

Las vicepresidencias estarán ocupadas por Verónica Noemí Camino Farjat, de Morena; Mauricio Vila Dosal, del PAN, y Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM.

Raúl Bolaños presidirá la Cámara de Diputados

Por su parte, el Pleno de la Cámara de Diputados eligió a Raúl Bolaños-Cacho Cué, legislador del PVEM, como presidente de su Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Bolaños-Cacho Cué obtuvo 432 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones. Después de la votación, rindió protesta ante el Pleno en la Sesión Preparatoria.

EN VIVO / Conferencia de prensa del Dip. Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva https://t.co/ukArsz1Fgk — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 1, 2026

La primera vicepresidencia quedó en manos de Sergio Gutiérrez Luna, de Morena; la segunda será ocupada por Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN, y la tercera por Nayeli Arlen Fernández Cruz, del PVEM.

¿Quiénes integran las mesas directivas?

En el Senado, además de las tres vicepresidencias, fueron elegidas ocho secretarías, ocupadas por integrantes de Morena, PRI, PT, PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano.

En la Cámara de Diputados fueron elegidos como secretarios Julieta Villalpando Riquelme, de Morena; Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del PAN; Felipe Miguel Delgado Carrillo, del PVEM; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del PT; Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del PRI, y Laura Iraís Ballesteros Mancilla, de MC.

Con estas elecciones, Higinio Martínez y Raúl Bolaños-Cacho Cué encabezarán las mesas directivas de las dos cámaras durante el tercer año de la LXVI Legislatura.

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