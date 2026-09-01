¡Revés en el INE! SOMOS obtiene validación de nombre, pero logotipo es rechazado

GENERANDO AUDIO...

SOMOS es aprobado, pero con logo rechazado. Foto: Cuartoscuro

Este lunes, el Instituto Nacional Electoral (INE) validó el nombre de SOMOS como parte de la identidad del nuevo partido político, pero rechazó el emblema con el mapa de México como fondo. La decisión obliga a la organización a presentar una nueva propuesta en un plazo máximo de 48 horas.

El Consejo General del INE determinó que sustituir la palabra “México” por la silueta del país no cumple con los parámetros establecidos por la Sala Superior. El nombre SOMOS, escrito en color rosa, sí fue aprobado.

El Consejo General del INE rechazó, con 8 votos en contra y 3 a favor, el emblema propuesto por #SOMOS y determinó que deberá presentar una nueva propuesta en un plazo de 48 horas.

El argumento: no se puede utilizar la silueta de la República Mexicana en el emblema. pic.twitter.com/CB5HLEVbvz — SOMOS (@SomosMxMexico) September 1, 2026

INE rechaza logotipo de SOMOS con mapa de México

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, explicó que SOMOS deberá presentar una nueva propuesta de emblema que atienda los parámetros fijados por la Sala Superior, sin que el instituto le imponga un diseño específico.

La consejera electoral Norma Irene de la Cruz Magaña señaló que el uso del mapa de México mantiene la misma identidad entre la imagen propuesta y la denominación que el tribunal cuestionó previamente.

Por ello, a propuesta del consejero Arturo Chávez López, el Consejo General votó por separado el nombre y el emblema. De este modo, el nombre SOMOS, con letras rosas, fue mantenido, mientras que el diseño con la silueta del territorio nacional fue rechazado.

Ocho consejeros rechazan emblema de SOMOS

Ocho consejeros electorales votaron en contra del logotipo que presentó la organización. Tras la decisión, los representantes de SOMOS entregaron de inmediato una nueva propuesta: la palabra SOMOS en color rosa sobre un fondo blanco.

El consejero Uuc Kib Espadas consideró que aceptar el diseño podría generar una nueva impugnación ante el Tribunal, debido a que el INE debe cumplir con la resolución de la Sala Superior.

🚨El INE rechazó nuevamente el emblema que propusimos y nos obliga a modificar nuestra identidad.



Durante la sesión, @EmilioAlvarezI señaló que esta decisión constituye “un acto arbitrario y de atropello”.



Acataremos la resolución, pero no dejaremos de señalarlo: la ley no… pic.twitter.com/IvdMdK3SFs — SOMOS (@SomosMxMexico) September 1, 2026

Emilio Álvarez Icaza, representante de SOMOS ante el INE, explicó que se trata del tercer emblema presentado por la organización en pocas semanas. Asimismo, agregó que, aún con los cambios, se les seguirá nombrando como “Somos México”.

De este modo, el Consejo General del INE revisará la nueva propuesta el próximo jueves 3 de septiembre.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.