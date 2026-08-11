Homicidio doloso baja 51% en México; julio registra el promedio diario más bajo desde 2015

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Homicidios se reducen 51% hasta julio. Foto Cuartoscuro

El homicidio doloso en México registró una reducción de 51% en el promedio diario entre septiembre de 2024 y julio de 2026, de acuerdo con el reporte presentado por el Gobierno federal este martes 11 de agosto en Palacio Nacional.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó el reporte de incidencia delictiva con corte al 31 de julio de 2026.

Las cifras oficiales muestran que el promedio diario de homicidio doloso pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026. Esto representa una diferencia de 44 homicidios dolosos diarios respecto al inicio del periodo señalado.

El reporte establece que julio de 2026 fue el mes con el promedio diario de homicidio doloso más bajo desde 2015. También señala que el promedio registrado entre enero y julio de 2026 fue el más bajo para ese periodo desde 2015.

Homicidio doloso: 30 entidades redujeron su promedio diario

De enero a julio de 2026, siete entidades federativas concentraron 49% de los casos de homicidio doloso, equivalentes a 5 mil 58 casos, según el reporte presentado por el SESNSP.

Las entidades que concentraron este porcentaje fueron:

Guanajuato

Baja California

Chihuahua

Sinaloa

Estado de México

Guerrero

Morelos

El informe también señala que 30 entidades federativas disminuyeron su promedio diario de homicidio doloso al comparar enero-julio de 2025 con el mismo periodo de 2026.

Entre las entidades con reducciones reportadas por el Gobierno federal se encuentra Guanajuato, donde el promedio diario disminuyó 76% respecto a febrero de 2025. El reporte muestra además reducciones de 48% en Baja California, 59% en el Estado de México, 61% en Guerrero, 51% en Morelos y 52% en Sinaloa, de acuerdo con los periodos de comparación establecidos para cada entidad.

A nivel nacional, el Gobierno federal también informó una reducción de 33% en el promedio diario de delitos de alto impacto entre septiembre de 2024 y julio de 2026, tomando como referencia octubre de 2024.

El reporte incluyó además el comportamiento del robo de vehículo con violencia, cuyo promedio diario disminuyó 51% entre septiembre de 2024 y julio de 2026, según las cifras oficiales.

Otros delitos de alto impacto también disminuyeron

El reporte del Gobierno federal mostró que, entre enero y julio de 2025 y el mismo periodo de 2026, también se registraron disminuciones en el promedio diario de víctimas y delitos de alto impacto.

De acuerdo con las cifras presentadas, el feminicidio tuvo una reducción de 7.7%, al pasar de un promedio diario de 1.95 a 1.80 víctimas. Las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron 11.4%, de 26.89 a 23.82 casos.

El secuestro extorsivo registró una reducción de 28.2%, al pasar de 1.61 a 1.16 casos diarios, mientras que la extorsión disminuyó 4.3%, de 33.04 a 31.61.

En los delitos patrimoniales también se reportaron reducciones durante el mismo periodo:

Total de robos con violencia: disminuyó 15.9%, de 420.80 a 353.84 casos diarios

disminuyó 15.9%, de 420.80 a 353.84 casos diarios Robo de vehículo con violencia: bajó 23.6%, de 112.77 a 86.12

bajó 23.6%, de 112.77 a 86.12 Robo a transportista con violencia: disminuyó 26.1%, de 13.83 a 10.23

disminuyó 26.1%, de 13.83 a 10.23 Robo a transeúnte con violencia: bajó 7.9%, de 102.49 a 94.35

bajó 7.9%, de 102.49 a 94.35 Robo a negocio con violencia: disminuyó 13.1%, de 77.30 a 67.17

Las cifras de homicidio, feminicidio, lesiones, secuestro y extorsión corresponden a víctimas en carpetas de investigación, mientras que los datos de robos con violencia corresponden a delitos en carpetas de investigación.

¿Qué cifras de seguridad presentó el Gobierno?

Durante la presentación de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, el Gobierno federal reportó detenciones y aseguramientos realizados entre octubre de 2024 y julio de 2026.

De acuerdo con el documento, en ese periodo se registraron:

63 mil 564 personas detenidas

32 mil 824 armas de fuego aseguradas

518.7 toneladas de drogas aseguradas

2 mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración desarticulados o desmantelados

5 millones 549 mil 008 pastillas de fentanilo aseguradas, equivalentes a 2 mil 381.6 kilogramos

El reporte también indica que fueron desarticulados y desmantelados 2 mil 725 laboratorios y áreas de concentración utilizados para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se aseguraron más de 3 millones de litros de sustancias y 932 mil 762 kilogramos de sustancias químicas.

En materia de extorsión, el Gobierno reportó mil 847 extorsionadores detenidos entre el 6 de julio de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Entre las acciones presentadas durante la conferencia también se informó sobre detenciones relacionadas con delitos de alto impacto en distintas entidades. El reporte incluye casos registrados en Jalisco, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Veracruz y otras entidades.

La información presentada corresponde al Reporte de la Incidencia Delictiva de agosto de 2026, elaborado con cifras con corte al 31 de julio de 2026.

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