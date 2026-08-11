La mañanera de Claudia Sheinbaum, 11 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 11 de agosto de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 11 de agosto de 2026
Ante la sobrepoblación en algunos centros penitenciarios del país, la presidenta Sheinbaum Pardo afirma que se trabaja en liberar a personas ingresadas por delitos menores como el robo, así como quienes llevan muchos años sin sentencia.
También asegura que se trabaja en la planeación de nuevos centros estatales en el país.
Hay tres líneas de investigación para el tema del huachicoleo. Hasta el momento sabemos, explica la presidenta Sheinbaum, que están involucrados, los que internan el combustible, los que lo almacenan y quienes lo venden. “El delito principal es que evitan pagar el IEPS y por eso tarda tanto la investigación”
La Defensa alista a personal para que “en un momento dado” pudiera salir a proporcionar ayuda humanitaria a Colombia, informa Ricardo Trevilla Trejo; Sheinbaum agrega que hay coordinación con autoridades colombianas para enviar ayuda cuando la requieran.
La presidenta Sheinbaum Pardo afirma que hay coordinación con EE. UU. en materia de seguridad para “que la gente viva segura en México”.
“Nuestro objetivo es la paz y seguridad de las y los mexicanos y contribuir con Estados Unidos a disminuir el tráfico de drogas”, sostuvo.
El general Ricardo Trevilla Trejo explica que para garantizar la seguridad en Michoacán se desplegaron miembros del ejército para la protección de productores aguacateros, en particular en Uruapan. Habrá 17 bases de operaciones que cubrirán 17 empacadoras. Habrá también 29 bases de operaciones para empresarios del gremio, con 870 efectivos del ejército. También se desplegarán 228 miembros de la Guardia Nacional.
Juan Manuel García Ortegón explica la implementación del C4 carretero, un programa que permitirá la cobertura de mil 407 kilómetros mediante cámaras para lectura de placas y también holograma Repuve.
Las carreteras donde iniciará la operación del modelo, son:
1 México-Puebla-Veracruz
2 México Acapulco
3 México- Querétaro
4 Mazatlán-Culiacán-Durango
Jesús Esteva, adiciona a este tema, que por su parte la SICT ha cerrado accesos carreteros ilegales, además de que se implementa el c4 carretero y se implementan Paradores Seguros de Autotransporte Federal.
El general de división de Guardia Nacional de Estado Mayor Guillermo Briseño Lobera, habla también de la estrategia aplicada para reducir el robo a transportistas y la manera en que ha funcionado. Lo anterior consiguió una reducción de más del 52%.
Describe además algunas acciones aplicadas en Michoacán que se dedican ala extorsión y secuestro. Destaca la detención del autor intelectual del crimen de Carlos Manzo
Omar García Harfuch, informa que, desde el inicio de esta administración se han conseguido importantes avances con el plan Michoacán por la Paz. “Las acciones tienen especial atención en productores de aguacate y limón; empacadoras y empresarios”.
Con ello, a la fecha, se han detenido 950 personas; se han llevado a cabo operativos en contra de objetivos prioritarios y otras acciones relevantes.
Por otra parte, señala también sobre una reciente detención que:
“Hay células delictivas como esta que toman los nombres de lo que fue un grupo en su momento mucho más fuerte que de lo que es ahorita. Algunos de ellos fueron integrantes de los Caballeros Templarios en su momento cuando era una célula delictiva mucho más fuerte.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explica los avances conseguidos con la atención a las causas.
En la gráfica de la incidencia de delitos de alto impacto, la funcionaria resalta que todos ellos muestran una tendencia a la baja, siendo el robo de transportistas con violencia el que más disminuyó con 26.1% y la extorsión el que menor retroceso muestra con 4.3%.
El robo de vehículo con violencia se redujo de septiembre de 2024 a julio de 2026 un 51%.
Para el caso de los delitos de alto impacto, estos muestran también una tendencia a la baja con una reducción del 33%, el mes de julio es el más bajo de toda la serie analizada de 22 meses.
De los estados que más han bajado la incidencia en homicidios, se encuentran Guanajuato, Baja California y el Estado de México.
En el informe por entidades, en cuanto a homicidios dolosos, siete estados encabezan la lista quienes concentran mayor número de homicidios.
1. Guanajuato 8.6% del total nacional
2. Baja California 8.2%
3. Chihuahua 8.1%
4. Sinaloa 7.1%
5. Estado de México 6%
6. Guerrero 5.6%
7. Morelos 5.5%
Marcela Figueroa arranca informando la incidencia delictiva a 22 meses del gobierno de Sheinbaum Pardo. Dice que de septiembre de 2024 a julio de 2026 hay una disminución de 51% en la incidencia de homicidios dolosos.
Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hoy dará información sobre los Indicadores de Seguridad Pública.
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