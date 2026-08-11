La mañanera de Claudia Sheinbaum, 11 de agosto de 2026

Omar García Harfuch, informa que, desde el inicio de esta administración se han conseguido importantes avances con el plan Michoacán por la Paz. “Las acciones tienen especial atención en productores de aguacate y limón; empacadoras y empresarios”.

Con ello, a la fecha, se han detenido 950 personas; se han llevado a cabo operativos en contra de objetivos prioritarios y otras acciones relevantes.

Por otra parte, señala también sobre una reciente detención que:



“Hay células delictivas como esta que toman los nombres de lo que fue un grupo en su momento mucho más fuerte que de lo que es ahorita. Algunos de ellos fueron integrantes de los Caballeros Templarios en su momento cuando era una célula delictiva mucho más fuerte.