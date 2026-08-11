A las nueve en Uno: toda la información y más | Martes 11 de agosto de 2026

| 08:29 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Horas cruciales para el rescate de personas en Colombia

✔️ Difunden nuevo audio de Marina del Pilar Ávila

✔️ Caen funcionarios públicos del Edomex por extorsión a verificentros y gasolineras

✔️ IMSS reporta pérdida de 20 mil empleos en julio de 2026

✔️ Despliegan mil 700 marinos en Mazatlán por aumento de violencia

✔️ Los 36 influencers asesinados en México durante los últimos 10 años

✔️ Reanudan corte de aguacate para exportaciones a EE. UU.

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