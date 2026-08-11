Las de hoy | 11 de agosto de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 11 de agosto de 2026

El Universal: Ángel Aguirre controlaba crimen y policía, indican testigos

Como gobernador de Guerrero, hoy señalado por su presunta participación en el caso Ayotzinapa, controlaba las policías y la delincuencia, de acuerdo con la orden de aprehensión en su contra.

Reforma: Tienen mansión en EU exjefes de aduanas

Un secretario particular y un exdirector de compras hicieron su fortuna durante el sexenio de AMLO y cuentan con una propiedad en Estados Unidos, según el diario.

Milenio Diario: Colombia busca a cientos entre los escombros por terremotos

Un sismo de magnitud 7.4 afectó a Cali, Manizales y Pereira, con un saldo inicial de 132 muertos. El movimiento también se percibió en Ecuador, Venezuela y Panamá. Hay decenas de edificios colapsados y seis aeropuertos fuera de operación.

La Jornada: Colombia: aumentan a 132 los muertos por sismo de magnitud 7.4

Los reportes iniciales señalan que 188 personas permanecen desaparecidas tras el terremoto.

Excélsior: Hacienda endurece controles antilavado

Las personas que realicen actividades vulnerables deberán monitorear operaciones de riesgo en tiempo real y llevar a cabo una auditoría anual obligatoria.

El Financiero: Consumo vía tarjetas de crédito aceleró 8.2% en junio

El Mundial 2026 contribuyó a elevar el gasto realizado con tarjetas de crédito, con una mayor distribución del consumo entre distintas categorías, de acuerdo con especialistas.

El Economista: Crudo, otra vez rumbo a 90 dólares por desacuerdos entre EU e Irán

El precio del petróleo aumentó ante las diferencias entre Estados Unidos e Irán. Teherán exige el pago de aranceles por el uso del estrecho de Ormuz.

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