¿Quiénes son los 17 mexicanos que han muerto bajo custodia del ICE?
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que buscará llevar ante tribunales de Estados Unidos los casos de 17 mexicanos que murieron bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego del fallecimiento más reciente de Lorenzo Salgado Araujo, en Houston.
Los 17 casos incluyen muertes por presuntas complicaciones médicas, suicidios reportados por el ICE, fallecimientos durante operativos y personas que recibieron disparos de agentes migratorios. Varios de ellos han estado rodeados de denuncias por presunta negligencia, uso excesivo de la fuerza y condiciones dentro de los centros de detención.
Los 17 mexicanos que han muerto bajo custodia o en operativos del ICE
Avelardo Avellaneda Delgado
De 68 años, fue el primer mexicano fallecido durante la segunda administración de Donald Trump. Murió en mayo de 2025 en Georgia. La ficha de defunción de ICE señala que sufrió complicaciones médicas mientras era trasladado a un centro de detención para su deportación, por presuntamente violar su libertad condicional.
Jesús Molina Veya
Con 45 años, murió el 7 de junio de 2025 en un centro de detención de Georgia. ICE informó que el mexicano se quitó la vida mientras recibía atención médica, luego de haber sido detenido por una presunta violación a los términos de su libertad condicional. La SRE confirmó el caso y mantiene seguimiento consular.
Jaime Alanís García
Fue el primer mexicano cuya muerte quedó documentada durante un operativo migratorio. El hombre, de 56 años, intentó escapar de agentes del ICE en un invernadero de Ventura, California el 12 de junio de 2025. Cayó desde el techo tras recibir un disparo y sufrió fracturas en cráneo y cuello.
Lorenzo Antonio Batrés Vargas
De 32 años, falleció el 31 de agosto de 2025 bajo custodia del ICE luego de presentar una emergencia médica. La agencia estadounidense informó que murió en el Mountain Vista Medical Center, en Arizona, por complicaciones respiratorias relacionadas con COVID-19. También padecía diabetes y había sido detenido por presuntamente incumplir su libertad condicional.
Óscar Duarte Rascón
De 59 años, murió el 8 de septiembre de 2025 en Arizona por insuficiencia respiratoria. Padecía Alzheimer avanzado, cáncer renal, hepatitis C y epilepsia, además de requerir cuidados permanentes.
Silverio Villegas González
El mexicano, de 38 años, murió durante un operativo en Chicago el 12 de septiembre de 2025, luego de recibir un disparo de agentes del ICE. La versión oficial sostiene que intentó huir en un vehículo y arrastró a un agente; videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que perdió el control del automóvil tras los disparos.
Ismael Ayala Uribe
De 39 años, falleció el 22 de septiembre de 2025 en California tras sufrir un paro cardíaco derivado de complicaciones por un absceso que se agravó mientras permanecía detenido en el centro migratorio de Adelanto.
Miguel Ángel García Hernández
De 31 años, murió el 30 de septiembre de 2025 tras permanecer seis días hospitalizado por las heridas de bala que sufrió durante un tiroteo registrado en la oficina del ICE en Dallas, Texas.
Leo Cruz Silva
Con 34 años, fue hallado muerto el 4 de octubre de 2025 en una cárcel de Misuri. ICE reportó que se suicidó, aunque previamente había presentado alucinaciones, paranoia y otros problemas de salud mental.
Gabriel García Avilés
De 54 años, falleció el 23 de octubre de 2025 en California. Había sido hospitalizado tras presentar síntomas de abstinencia alcohólica y posteriormente sufrió un paro cardíaco.
Alejandro García Clemente
El mexicano, de 49 años, murió a principios de enero de 2026. ICE informó que fue encontrado sin pulso en su celda y que tenía antecedentes de enfermedades cardíacas e hipertensión.
Heber Sánchez Domínguez
Originario de Las Choapas, Veracruz, de 34 años, murió en enero de 2026. ICE concluyó que se trató de un suicidio, mientras que su familia sostiene que existió negligencia médica durante su detención.
Alberto Gutiérrez Reyes
De 48 años, originario de Veracruz, falleció el 27 de febrero de 2026 tras permanecer hospitalizado por complicaciones respiratorias y cardíacas. Sus familiares denunciaron que durante semanas pidió atención médica sin recibirla de forma oportuna.
José Guadalupe Ramos Solano
Originario de Silao, Guanajuato, de 52 años, murió el 25 de marzo de 2026 mientras permanecía detenido en Adelanto, California. Padecía diabetes e hipertensión y fue encontrado sin vida en su celda.
Royer Pérez Jiménez
El joven, de 19 años, era originario de San Juan Chamula, Chiapas. ICE reportó que se suicidó en un centro de detención de Florida el 16 de marzo de 2026, versión que su familia rechaza.
Félix Alcorta Rodríguez
Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, murió el 19 de junio de 2026 mientras permanecía bajo custodia del ICE en un centro de detención de Laredo, Texas. La agencia informó que fue encontrado inconsciente y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto. El ICE indicó que la causa del fallecimiento permanece pendiente de los resultados de la autopsia.
El mexicano había sido arrestado tres días antes, tras ser liberado de una cárcel del condado de Webb por una orden judicial relacionada con un caso de conducir en estado de ebriedad.
Lorenzo Salgado Araujo
De 52 años, murió tras recibir disparos de agentes del ICE en Houston, el pasado 7 de julio. La versión oficial sostiene que utilizó su vehículo para intentar embestir a los oficiales durante su detención. Este caso motivó el anuncio de la SRE para buscar acciones legales en Estados Unidos.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.