¿Quiénes son los 17 mexicanos que han muerto bajo custodia del ICE?

GENERANDO AUDIO...

SRE podría iniciar acciones contra agentes. Foto: Reuters

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que buscará llevar ante tribunales de Estados Unidos los casos de 17 mexicanos que murieron bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego del fallecimiento más reciente de Lorenzo Salgado Araujo, en Houston.

Los 17 casos incluyen muertes por presuntas complicaciones médicas, suicidios reportados por el ICE, fallecimientos durante operativos y personas que recibieron disparos de agentes migratorios. Varios de ellos han estado rodeados de denuncias por presunta negligencia, uso excesivo de la fuerza y condiciones dentro de los centros de detención.

El cuerpo del mexicano Lorenzo Salgado Araujo asesinado por agentes de #ICE durante un operativo de detención en #Houston.

El @DHSgov señala que intentaban arrestarlo por permanecer sin autorización en Estados Unidos. pic.twitter.com/kSw63YlkOK — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) July 8, 2026

Los 17 mexicanos que han muerto bajo custodia o en operativos del ICE

Avelardo Avellaneda Delgado

De 68 años, fue el primer mexicano fallecido durante la segunda administración de Donald Trump. Murió en mayo de 2025 en Georgia. La ficha de defunción de ICE señala que sufrió complicaciones médicas mientras era trasladado a un centro de detención para su deportación, por presuntamente violar su libertad condicional.

Jesús Molina Veya

Con 45 años, murió el 7 de junio de 2025 en un centro de detención de Georgia. ICE informó que el mexicano se quitó la vida mientras recibía atención médica, luego de haber sido detenido por una presunta violación a los términos de su libertad condicional. La SRE confirmó el caso y mantiene seguimiento consular.

Jaime Alanís García

Fue el primer mexicano cuya muerte quedó documentada durante un operativo migratorio. El hombre, de 56 años, intentó escapar de agentes del ICE en un invernadero de Ventura, California el 12 de junio de 2025. Cayó desde el techo tras recibir un disparo y sufrió fracturas en cráneo y cuello.

A migrant farmworker is dead—Jaime Alanís fell 30 feet while being chased by fed agents during Trump’s largest ICE raid.



He suffered a severed artery, skull fracture, broken neck, & later died in the hospital.



He was sending his earnings to his family in Mexico. Heartbreaking. pic.twitter.com/nwaWq4kCxs — Carolyn Barber, MD (@cbarbermd) July 13, 2025

Lorenzo Antonio Batrés Vargas

De 32 años, falleció el 31 de agosto de 2025 bajo custodia del ICE luego de presentar una emergencia médica. La agencia estadounidense informó que murió en el Mountain Vista Medical Center, en Arizona, por complicaciones respiratorias relacionadas con COVID-19. También padecía diabetes y había sido detenido por presuntamente incumplir su libertad condicional.

Óscar Duarte Rascón

De 59 años, murió el 8 de septiembre de 2025 en Arizona por insuficiencia respiratoria. Padecía Alzheimer avanzado, cáncer renal, hepatitis C y epilepsia, además de requerir cuidados permanentes.

Silverio Villegas González

El mexicano, de 38 años, murió durante un operativo en Chicago el 12 de septiembre de 2025, luego de recibir un disparo de agentes del ICE. La versión oficial sostiene que intentó huir en un vehículo y arrastró a un agente; videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que perdió el control del automóvil tras los disparos.

Matan agentes del ICE a mexicano en intento de arresto en #Chicago.



Se trata de Silverio Villegas González, tenía 38 años, se desempeñaba como cocinero y era originario de #Michoacán.



El Consulado General en Chicago (@ConsulMexCho) confirmó que el paisano recibió disparos por… pic.twitter.com/jIdN5kSfYT — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 13, 2025

Ismael Ayala Uribe

De 39 años, falleció el 22 de septiembre de 2025 en California tras sufrir un paro cardíaco derivado de complicaciones por un absceso que se agravó mientras permanecía detenido en el centro migratorio de Adelanto.

Miguel Ángel García Hernández

De 31 años, murió el 30 de septiembre de 2025 tras permanecer seis días hospitalizado por las heridas de bala que sufrió durante un tiroteo registrado en la oficina del ICE en Dallas, Texas.

Leo Cruz Silva

Con 34 años, fue hallado muerto el 4 de octubre de 2025 en una cárcel de Misuri. ICE reportó que se suicidó, aunque previamente había presentado alucinaciones, paranoia y otros problemas de salud mental.

Gabriel García Avilés

De 54 años, falleció el 23 de octubre de 2025 en California. Había sido hospitalizado tras presentar síntomas de abstinencia alcohólica y posteriormente sufrió un paro cardíaco.

Alejandro García Clemente

El mexicano, de 49 años, murió a principios de enero de 2026. ICE informó que fue encontrado sin pulso en su celda y que tenía antecedentes de enfermedades cardíacas e hipertensión.

Heber Sánchez Domínguez

Originario de Las Choapas, Veracruz, de 34 años, murió en enero de 2026. ICE concluyó que se trató de un suicidio, mientras que su familia sostiene que existió negligencia médica durante su detención.

Alberto Gutiérrez Reyes

De 48 años, originario de Veracruz, falleció el 27 de febrero de 2026 tras permanecer hospitalizado por complicaciones respiratorias y cardíacas. Sus familiares denunciaron que durante semanas pidió atención médica sin recibirla de forma oportuna.

José Guadalupe Ramos Solano

Originario de Silao, Guanajuato, de 52 años, murió el 25 de marzo de 2026 mientras permanecía detenido en Adelanto, California. Padecía diabetes e hipertensión y fue encontrado sin vida en su celda.

Royer Pérez Jiménez

El joven, de 19 años, era originario de San Juan Chamula, Chiapas. ICE reportó que se suicidó en un centro de detención de Florida el 16 de marzo de 2026, versión que su familia rechaza.

Félix Alcorta Rodríguez

Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, murió el 19 de junio de 2026 mientras permanecía bajo custodia del ICE en un centro de detención de Laredo, Texas. La agencia informó que fue encontrado inconsciente y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto. El ICE indicó que la causa del fallecimiento permanece pendiente de los resultados de la autopsia.

El mexicano había sido arrestado tres días antes, tras ser liberado de una cárcel del condado de Webb por una orden judicial relacionada con un caso de conducir en estado de ebriedad.

Lorenzo Salgado Araujo

De 52 años, murió tras recibir disparos de agentes del ICE en Houston, el pasado 7 de julio. La versión oficial sostiene que utilizó su vehículo para intentar embestir a los oficiales durante su detención. Este caso motivó el anuncio de la SRE para buscar acciones legales en Estados Unidos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.