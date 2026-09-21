IMSS confirma la muerte de 5 recién nacidos en hospital de Durango, aún desconoce causas

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Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó el fallecimiento de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona No. 1 de Durango, y atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Agregó que se detectaron bacterias, pero éstas no explican los fallecimientos.

Asimismo, destacó que ya se investigan los casos a fin de descubrir las causas de los fallecimientos, toda vez que no se han detectado más pacientes infectados en el nosocomio.

¿Qué dijo el IMSS sobre la muerte de recién nacidos en Durango?

A través de un comunicado, este domingo el IMSS confirmó los decesos y expresó sus condolencias a las familias de los recién nacidos, a la vez que señaló que les brindará acompañamiento permanente mientras continúan las investigaciones.

Autoridades de la Delegación del IMSS en Durango y del nivel central supervisan las investigaciones y el desarrollo del caso, mientras se realiza una revisión clínica y epidemiológica integral para determinar las circunstancias de cada fallecimiento.

Durante las labores de vigilancia se identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital. Sin embargo, el IMSS precisó que, con la información disponible hasta el momento, la presencia de esta bacteria no explica por sí sola los fallecimientos.

Como parte de las medidas de contención, fueron aislados los casos, se restringieron nuevos ingresos a la unidad y se realizaron labores exhaustivas de limpieza y desinfección.

También se mantiene la vigilancia de contactos y se tomaron cultivos de seguimiento, cuyos resultados han sido negativos hasta el momento. Al corte del 20 de septiembre, el instituto señaló que no se habían identificado pacientes sospechosos.

El IMSS indicó que mantendrá la vigilancia epidemiológica y continuará con la investigación en coordinación con las autoridades sanitarias, a la vez que informará oportunamente sobre los avances del caso.

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