IMSS instala 42 tomógrafos de última generación en 40 hospitales de 19 estados

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Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Los derechohabientes del IMSS recibirán una atención médica más rápida y precisa gracias a la instalación de 42 tomógrafos de última generación en 40 hospitales de 19 estados del país.

El titular del IMSS explicó que los nuevos equipos corresponden al modelo Revolution Apex Elite de General Electric y, en su mayoría, cuentan con tecnología de 256 cortes, además de inteligencia artificial para obtener imágenes de mayor calidad en menos tiempo y con una menor exposición a la radiación para los pacientes.

IMSS instala tomógrafos de última generación

Zoé Robledo destacó que esta modernización representa un cambio importante para el sistema de salud, ya que sustituye equipos que habían llegado al final de su vida útil y lleva tecnología de alta gama no sólo a hospitales de especialidad, sino también a hospitales regionales y de zona.

Los 42 tomógrafos serán distribuidos en 19 entidades del país:

Baja California

Campeche

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Colima

Guanajuato

Guerrero

Estado de México

Nuevo León

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Zacatecas

La renovación permitirá fortalecer la atención en áreas como Urgencias, Oncología, Neurología, Traumatología y Medicina Interna, donde un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia en la atención de los pacientes.

Los nuevos equipos duplican la capacidad de estudios

El director del IMSS informó que uno de los principales beneficios de estos tomógrafos es la reducción del tiempo necesario para realizar un estudio.

Antes de la modernización, la fase de exposición de una tomografía podía tardar entre cinco y seis minutos. Con los nuevos equipos, ese proceso se realiza en aproximadamente 15 segundos, lo que permite atender a más pacientes diariamente.

De acuerdo con Zoé Robledo, la capacidad pasó de un promedio de 20 a 25 estudios por día a cerca de 50 estudios diarios, lo que ayuda a disminuir los tiempos de espera, evita traslados innecesarios de pacientes y reduce la necesidad de contratar servicios externos.

Además, la nueva tecnología facilita diagnósticos más precisos en casos de infartos cerebrales, tumores, fracturas, hemorragias internas y distintos tipos de cáncer, permitiendo iniciar tratamientos de manera más oportuna.

Compra para modernizar el IMSS

El funcionario explicó que la adquisición de los equipos formó parte de la compra consolidada más grande en la historia del IMSS en materia de imagenología.

Añadió que las recientes modificaciones a la Ley de Adquisiciones hicieron posible comprar directamente a los fabricantes, sin intermediarios, lo que permitió incorporar tecnología de última generación en los hospitales del Instituto.

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