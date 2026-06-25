SRE se solidariza tras fuerte sismo en Venezuela; no hay reporte de mexicanos afectados

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Sismo en Venezuela deja graves afectaciones. Foto: Reuters

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su solidaridad con el pueblo venezolano tras los fuertes sismos registrados este miércoles en el país sudamericano, y lamentó los daños y afectaciones que pudieron ocasionar los movimientos telúricos.

A través de un comunicado, la dependencia informó que, hasta el momento, no existe reporte de mexicanos afectados y señaló que la Embajada de México en Venezuela permanece atenta a la evolución de la emergencia para brindar asistencia consular en caso de ser necesaria.

México envía mensaje de apoyo a Venezuela

La cancillería mexicana manifestó su respaldo a la población venezolana luego de los sismos que generaron alarma en diversas regiones del país.

La SRE indicó que mantiene comunicación y seguimiento a través de la representación diplomática mexicana en Caracas, mientras las autoridades locales continúan evaluando los daños y afectaciones.

Ante el sismo de magnitud 7.1 registrado hoy en Venezuela, la @SRE_mx expresa toda su solidaridad con el pueblo venezolano y lamenta profundamente los daños y afectaciones ocasionados.



Hasta el momento, no se tiene reporte de connacionales que hayan resultado afectados. Nuestra… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 24, 2026

Sin reporte de connacionales afectados

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, hasta ahora no se tiene conocimiento de mexicanos lesionados o afectados por los movimientos telúricos.

Además, recordó que los connacionales que se encuentren en Venezuela pueden solicitar apoyo o protección consular a través de la Embajada de México en ese país en caso de requerir asistencia.

Dos sismos sacuden a Venezuela

La tarde de este miércoles 24 de junio se registraron dos fuertes sismos en Venezuela, de magnitudes 7.1 y 7.5, según reportes preliminares.

El primer movimiento tuvo su origen cerca de San Felipe, mientras que el segundo ocurrió un minuto después en las inmediaciones de Yumare, a poca distancia del primer epicentro.

El sismo de magnitud 7.5 fue el que generó mayor preocupación entre la población al sentirse en distintas regiones venezolanas, incluida Caracas, además de percibirse en algunas zonas de Colombia.

Continúan las evaluaciones de daños

Hasta el momento, las autoridades venezolanas mantienen recorridos de inspección para determinar el alcance de los daños materiales y verificar si existen personas afectadas por los movimientos telúricos.

Los organismos de emergencia continúan desplegados en distintas zonas del país mientras avanza la evaluación de la situación.

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