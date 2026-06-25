¿Qué piden los transportistas de AMOTAC y qué respondió el Gobierno federal?

GENERANDO AUDIO...

Principal demanda de AMOTAC es la seguridad en carreteras. Foto: Cuartoscuro

Transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) realizaron movilizaciones este día para exigir mayor seguridad en carreteras del país y atención a diversas problemáticas que afectan al transporte de carga.

El gremio denuncia que los robos, asaltos y extorsiones en autopistas se han convertido en uno de los principales riesgos para operadores y empresas del sector, además de señalar rezagos administrativos y cobros que consideran excesivos.

Seguridad en carreteras, el principal reclamo de transportistas

Entre las principales demandas de AMOTAC destaca el reforzamiento de la seguridad en carreteras federales, así como la investigación y sanción de presuntos actos de extorsión en retenes instalados por autoridades en distintas regiones del país.

Los transportistas también exigen mayor agilidad en trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), como la expedición de licencias, placas y certificados, al asegurar que los retrasos afectan la operación diaria de las unidades.

Tarifas de grúas, permisos y regulación: otras exigencias

Otro de los puntos centrales del pliego petitorio es la regulación de los servicios de arrastre y salvamento, ya que consideran que algunas tarifas de grúas son excesivas y requieren mayor control.

También piden la eliminación de permisos municipales que, afirman, generan trámites innecesarios y aumentan los costos operativos del sector.

Además, solicitan la creación de tarifas oficiales para los servicios relacionados con el transporte de carga, con el objetivo de evitar abusos y prácticas desleales.

“Hombres camión” y Ley de Aguas, entre las preocupaciones

La organización puso énfasis en la situación de los llamados “hombres camión”, pequeños transportistas que aseguran ser más vulnerables a inspecciones y sanciones.

También solicitaron revisar disposiciones de la Ley Nacional de Aguas, específicamente el artículo 133 Bis 3-A, al considerar que podría generar consecuencias legales para quienes transportan agua.

Gobierno federal responde con diálogo y atención institucional

El Gobierno de México reiteró su disposición para mantener el diálogo con el sector transportista y atender sus demandas dentro del marco legal.

Tras el encuentro con autoridades, el dirigente de AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, informó que la organización desistió de realizar bloqueos carreteros programados, al mantenerse abiertos los canales de comunicación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.