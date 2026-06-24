México tendrá 70% de generación renovable en 2030, afirma Sheinbaum

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Claudia Sheinbaum. Foto: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Crecimiento de Energías Renovables en México, con el que se prevé incorporar 32 mil megawatts (MW) de nueva capacidad eléctrica hacia 2030. Del total, 22 mil MW, equivalentes al 70%, provendrán de fuentes renovables, con el objetivo de reducir el uso de combustibles fósiles y disminuir las emisiones contaminantes.

Plan de energías renovables contempla inversión de 739 mil mdp

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que el plan contempla una inversión de 739 mil millones de pesos: 42.6% mediante esquemas mixtos, 36.6% con recursos públicos, 20.8% con inversión privada.

La funcionaria explicó que, al concluir el sexenio, el Estado mantendrá el 61% de la generación total de electricidad y que la meta es que 38% de la energía provenga de fuentes renovables para 2030.

Además, se prevé incrementar la generación:

140% con energía fotovoltaica.

con energía fotovoltaica. 90% con geotermia.

con geotermia. 70% con energía eólica.

con energía eólica. 18% con generación hidroeléctrica mediante mantenimiento de centrales.

Construyen plantas solares y eólicas en el país

Actualmente, se desarrollan 50 plantas fotovoltaicas, que aportarán 7 mil 859 MW, y 17 centrales eólicas con una capacidad de 4 mil 701 MW. También está prevista la asignación de 2 mil 159 MW adicionales.

De acuerdo con las autoridades, estos proyectos permitirán evitar la emisión de 69 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) en 2030.

CFE impulsa proyectos en Baja California Sur y Sonora

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, destacó dos proyectos estratégicos.

El primero es Oasis, en Mulegé, Baja California Sur, que combinará energía solar, almacenamiento con baterías e hidrógeno verde para abastecer a 40 mil hogares. Además, se producirán 120 metros cúbicos (m3) de agua, destinados para la población, y se evitará la emisión de 94 mil 389 toneladas de CO2.

El segundo corresponde a la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, en Puerto Peñasco, Sonora, que alcanzará una capacidad de mil MW y será, según la CFE, la central fotovoltaica más grande de América, con una inversión superior a mil 400 millones de dólares.

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