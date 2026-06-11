IMSS lanza beneficio del 19 al 21 de junio

GENERANDO AUDIO...

IMSS lanza beneficio. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) además de prestar servicios médicos, tiene otro beneficio del 19 al 21 de junio. Se trata de una promoción especial por el Día del Padre 2026 para quienes deseen hospedarse en alguno de sus Centros Vacacionales.

A través de sus redes sociales, el instituto invitó a las familias a regalar una experiencia diferente con el paquete “Más + Relax”, que incluye descuentos y beneficios especiales durante un periodo limitado.

Este 𝐃í𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐝𝐫𝐞 regálale 🎁 una experiencia diferente.

Hospédate en los 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐕𝐚𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐈𝐌𝐒𝐒 y disfruta de nuestro paquete "𝐌á𝐬 + 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐱", con 50% 𝙙𝙚 𝙙𝙚𝙨𝙘𝙪𝙚𝙣𝙩𝙤 en la segunda noche y salida extendida hasta las 18:00 h.… pic.twitter.com/Nr70Nc5sYO — IMSS Digital (@imssdigital) June 5, 2026

¿Qué incluye la promoción del IMSS por el Día del Padre?

De acuerdo con la información difundida por el IMSS, la oferta contempla:

50% de descuento en la segunda noche de hospedaje

Salida extendida hasta las 18:00 horas

La promoción busca incentivar el turismo familiar durante la celebración del Día del Padre.

¿Cuándo aplica el descuento en los Centros Vacacionales IMSS?

El beneficio estará vigente del 19 al 21 de junio de 2026, por lo que los interesados deberán realizar sus reservaciones dentro de ese periodo.

Los Centros Vacacionales del IMSS son espacios recreativos que ofrecen hospedaje, áreas verdes, albercas y actividades para visitantes de distintas partes del país.

¿Cómo ubicar los Centros Vacacionales del IMSS?

Las personas interesadas pueden consultar la ubicación de los complejos turísticos a través de la aplicación móvil IMSS Digital.

Mediante esta plataforma es posible conocer los servicios disponibles, direcciones y opciones de contacto para realizar reservaciones o solicitar más información.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.