Sheinbaum confía en que el T-MEC seguirá vigente pese a dudas expresadas por Trump

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Sheinbaum confía en que T-MEC se mantenga. Foto: Reuters

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves 11 de junio que el T-MEC se mantendrá vigente durante el proceso de revisión del acuerdo comercial entre México, EE. UU. y Canadá, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a expresar dudas sobre una eventual renovación.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el tratado beneficia a las tres economías de América del Norte y sostuvo que su Gobierno continuará defendiendo la permanencia del mecanismo comercial.

“Yo creo que el T-MEC se va a mantener. En todo caso, Estados Unidos lo que quiere son ciertas condiciones para México y ciertas condiciones para Canadá. Ese es mi punto de vista”, expresó.

Sheinbaum indicó que los comentarios realizados por Trump forman parte del proceso de diálogo y negociación que actualmente sostienen ambos países.

“Yo creo que el T-MEC se va a mantener, en todo caso Estados Unidos lo que quiere es ciertas condiciones para México y ciertas condiciones para Canadá (…) y pues que no sabes si lo va a renovar o no, pero también es parte del proceso de diálogo que estamos teniendo con ellos”, declaró.

T-MEC beneficia a México, EE. UU. y Canadá, sostiene Sheinbaum

La presidenta aseguró que el acuerdo comercial genera beneficios para los tres socios norteamericanos y favorece la integración económica de la región.

Según explicó, el tratado contribuye a fortalecer las cadenas de suministro, permite complementar procesos productivos y ayuda a la generación de empleos en los tres países.

“Nosotros en primer lugar queremos que se mantenga el tratado porque beneficia a los tres países. No sólo beneficia a México o a Canadá, también beneficia a Estados Unidos”, afirmó.

La mandataria también señaló que el incremento de aranceles aplicado por Washington ha tenido efectos sobre los precios de diversos productos dentro del mercado estadounidense, incluidos los vehículos.

Sheinbaum destaca integración económica de América del Norte

La titular del Ejecutivo federal destacó que uno de los argumentos que México ha planteado durante las conversaciones con Estados Unidos es la importancia de mantener una región económicamente integrada para competir con otros mercados.

De acuerdo con la presidenta, el crecimiento del empleo en México no representa una afectación para el mercado laboral estadounidense, sino que puede desarrollarse de manera complementaria.

“Está demostrado que con el T-MEC aumentar el empleo en México no va en contradicción con el aumento de empleo en Estados Unidos. Al contrario, aumenta el empleo aquí y aumenta el empleo allá porque se fabrican cosas distintas y en muchas ocasiones son complementarias”, señaló.

Asimismo, sostuvo que la cooperación económica regional fortalece la posición de América del Norte frente a otros actores internacionales.

“Es mejor estar juntos para competir con China, por ejemplo, que estar separados”, comentó.

Continúan conversaciones sobre la revisión del acuerdo comercial

Sheinbaum informó que actualmente las reuniones de trabajo relacionadas con la revisión del tratado se realizan entre representantes de México y Estados Unidos.

Explicó que Canadá se incorporará posteriormente a las conversaciones previstas dentro del mecanismo de revisión establecido en el propio acuerdo.

La presidenta recordó que Donald Trump ya había manifestado anteriormente que considera al T-MEC superior al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque recientemente reiteró su incertidumbre sobre el futuro del acuerdo una vez concluido el proceso de revisión.

Ante ese escenario, el Gobierno mexicano reiteró que buscará mantener el esquema comercial vigente y alcanzar acuerdos que contribuyan a proteger el empleo, la inversión y la actividad económica de la región.

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