Miles abarrotan los Fan Fest en CDMX, Guadalajara y Monterrey por el arranque del Mundial 2026

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Fan Fest en CDMX, Guadalajara y Monterrey en ambiente festivo. Fotos: Cuartoscuro

Miles de aficionados se congregaron este jueves en los Fan Fest de Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Monterrey para seguir la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, convirtiendo plazas públicas y espacios recreativos en puntos de encuentro donde la pasión por el futbol se ha apoderado de las calles. Pantallas gigantes, porras, camisetas de selecciones nacionales y actividades para toda la familia marcaron el inicio de la fiesta mundialista fuera de los estadios.

Mientras algunos espacios alcanzaron rápidamente su capacidad máxima, otros continúan recibiendo visitantes que buscan vivir el ambiente del torneo junto a miles de seguidores procedentes de distintas partes de México y del extranjero.

CDMX: El Zócalo se transforma en una gigantesca cancha para los aficionados

Desde temprana hora, miles de personas comenzaron a llegar al Zócalo de la CDMX, donde el Gobierno capitalino instaló uno de los principales Fan Fest del país.

Luego del caos que fue el ingreso al zócalo, los asistentes ya están en modo fiesta mundialista; hasta los policías observan la transmisión de la inauguración en la megapantalla instalada en el Fan Fest.



📹 Julio Sánchez pic.twitter.com/34eJ3Nqejj — Uno TV (@UnoNoticias) June 11, 2026

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó previamente que los accesos al recinto se habilitaron por las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez, permitiendo el ingreso de aficionados que buscaban seguir la ceremonia inaugural y los primeros encuentros del torneo.

La Plaza de la Constitución fue acondicionada con pantallas gigantes, espacios recreativos y actividades relacionadas con la Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los principales centros de reunión para quienes decidieron vivir la experiencia mundialista en el corazón de la capital.

Tras algunas complicaciones registradas durante el ingreso de asistentes, el ambiente cambió rápidamente a una celebración colectiva. Familias enteras, grupos de amigos y turistas comenzaron a ocupar cada espacio disponible para observar las transmisiones.

En los altavoces de la Ciudad de México se informa que el Zócalo está en su máxima capacidad y se invita a las personas a buscar otras opciones para ver la transmisión.



📹 Julio Sánchez pic.twitter.com/p49zZLmN1B — Uno TV (@UnoNoticias) June 11, 2026

Incluso elementos de seguridad destacados en la zona aprovecharon algunos momentos para seguir la ceremonia inaugural a través de la megapantalla instalada frente al Palacio Nacional.

Sin embargo, las autoridades informaron que el Fan Fest del Zócalo había alcanzado su capacidad máxima, por lo que recomendaron a los aficionados dirigirse a otros espacios habilitados, como el instalado en Garibaldi y otros festivales futboleros distribuidos en la ciudad.

⚽🏟️ ¡La afición respondió con todo!



El #FanFest en el Zócalo ya se encuentra a su máxima capacidad. 🏟️✨



🙌🏻🥅 Si aún quieres disfrutar del partido y vivir la pasión del futbol en compañía de otras y otros aficionados, te esperamos en Plaza Garibaldi. 🎉📺⚽ pic.twitter.com/zw7MX4phC3 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 11, 2026

Guadalajara: La pasión por el futbol desborda el Fan Fest y deja aficionados fuera

La expectativa por el arranque del Mundial también se hizo sentir en Guadalajara, donde miles de personas acudieron desde las primeras horas del día para asegurar un lugar dentro del Fan Fest habilitado para seguir las actividades de la Copa del Mundo.

La respuesta superó rápidamente las previsiones de los organizadores y la capacidad del espacio se agotó poco después de la apertura de puertas.

La fiebre mundialista se desbordó en Guadalajara. Miles de aficionados llegaron desde temprana hora al Fan Fest para vivir la inauguración y apoyar a la Selección Mexicana, pero la capacidad se agotó rápidamente y muchos se quedaron sin poder entrar.



Entre largas filas, porras y… pic.twitter.com/EiRiljxdE4 — Uno TV (@UnoNoticias) June 11, 2026

Conforme avanzó la mañana, comenzaron a formarse largas filas de personas que buscaban ingresar para observar la inauguración y apoyar a la Selección Mexicana, pero muchos se encontraron con accesos cerrados debido al lleno total.

La situación provocó inconformidad entre algunos asistentes, quienes expresaron su molestia al no poder ingresar pese a haber esperado durante varias horas.

Sin embargo, la mayoría optó por reorganizar sus planes y buscar alternativas en restaurantes, bares y establecimientos cercanos que transmitían los partidos.

A pesar de ello, el ambiente mundialista continuó dominando las calles del centro de Guadalajara, donde las camisetas, banderas y cánticos futboleros acompañaron a los visitantes durante gran parte de la jornada.

Monterrey apuesta por convertirse en el Fan Fest más destacado del Mundial

En Monterrey, la celebración mundialista también comenzó con gran expectativa, aunque la ciudad no recibirá partidos de la Selección Mexicana durante el torneo.

Desde el inicio de las actividades, cientos de seguidores comenzaron a concentrarse para disfrutar de la fiesta deportiva que durante las próximas semanas reunirá a miles de visitantes nacionales e internacionales.

La gente sigue llegando al Parque Fundidora, entre ellos muchos jóvenes, pero, a diferencia de otros aficionados, aquí van ataviados con sombreros vaqueros, botas y la camiseta verde de la selección nacional.

La meta de este Fan Fest regiomontano es posicionarlo como el mejor espacio de convivencia entre las 16 ciudades sede del Mundial 2026, ofreciendo actividades para aficionados, experiencias interactivas, transmisiones de partidos y espectáculos relacionados con el futbol.

Con propuestas distintas en cada ciudad, los Fan Fest de CDMX, Guadalajara y Monterrey se han consolidado como escenarios alternativos para vivir la Copa Mundial 2026, llevando la emoción del torneo más allá de los estadios y acercando la experiencia a millones de aficionados.

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