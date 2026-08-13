Las lluvias hacen su trabajo: Cutzamala alcanza su mejor nivel para inicios de agosto desde 2022

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Lluvias recuperan almacenamiento del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro

Las lluvias han dejado un buen panorama en el almacenamiento en presas del Sistema Cutzamala ya que, al corte del 12 de agosto 2026, registra la mejor cifra comprada en las mismas fechas desde 2022.

Agosto 2026, con el mejor almacenamiento del Cutzamala

De acuerdo con los reportes del almacenamiento, el Sistema Cutzamala registró, hasta el 12 de agosto de 2022, 47.22%.

Al año siguiente, en 2023, la situación parecía empeorar, ya que en la misma fecha se registraba un almacenamiento del 35.33%.

Para 2024, el Sistema Cutzamala parecía recuperarse y con las lluvias registradas en esas fechas se alcanzó el 37.19% de almacenamiento de agua.

En 2025, las fuertes precipitaciones incrementaron considerablemente la cantidad de agua. En las mismas fechas el porcentaje fue de 65.21%, mostrando una mejoría respecto al año anterior.

Finalmente, el reporte hasta el 12 de agosto de 2026 muestra que el Sistema Cutzamala registra76.54% de almacenamiento; es decir, el mejor porcentaje desde el 2022, de acuerdo con las cifras oficiales.

Cifras de almacenamiento del Sistema Cutzamala con corte al 12 de agosto desde 2022

Agosto 12 del 2022: 47.22%

Agosto 12 del 2023: 35.33%

Agosto 12 del 2024: 37.19%

Agosto 12 del 2025: 65.21%

Agosto 12 del 2026: 76.54%

Lluvias recuperan al Cutzamala

Las lluvias registradas en las últimas semanas han generado un impacto positivo en el Sistema Cutzamala. De acuerdo con el reporte de las autoridades, julio inició con el 69.53% de almacenamiento y para el 31 de ese mes, es decir, para el cierre, lo hizo con 73.64%.

Además, durante los primeros días de agosto, hasta el 12 del mes, aumentó a 76.54%, refiere el reporte de almacenamiento en presas del Sistema Cutzamala.

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