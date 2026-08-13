Agresor de recepcionista en Santa Fe quiso llegar a EE. UU. en barco

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Huyó tras golpear a recepcionista. Foto: FGJCDMX

Jorge Octavio “N”, señalado por golpear a una recepcionista en el complejo Park Life Paradox de Santa Fe, habría intentado ingresar de manera irregular a Estados Unidos en una embarcación, de acuerdo con información proporcionada por el abogado de la víctima.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que el acusado fue detenido en San Diego, California, luego de que autoridades estadounidenses detectaran que contaba con una ficha roja solicitada a Interpol.

El trabajo de investigación y el intercambio de información de la #FiscalíaCDMX con autoridades de Estados Unidos permitieron identificar, localizar y detener en San Diego, California, a Octavio “N”, investigado por tentativa de feminicidio contra la recepcionista de un hotel en… pic.twitter.com/BwCfrOKK7n — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 13, 2026

En entrevista con Uno TV, el abogado de la víctima, Édgar Adaya, explicó que la detención ocurrió cuando Jorge Octavio “N” realizaba un cambio de embarcación.

“En este viaje hacia San Diego, se pasa una lancha, y en este cambio de barco-lancha, es cuando autoridades de Estados Unidos, la guardia costera, lo intercepta y le interrogan”.

Según el abogado, durante la revisión el hombre se puso nervioso y las autoridades profundizaron en su identidad. Fue entonces cuando detectaron que existía una orden de aprehensión vigente en México.

Deportación de Jorge Octavio “N” dependerá de autoridades de EE. UU.

Tras su detención, el señalado se habría negado a regresar voluntariamente a México, por lo que un juez estadounidense deberá resolver su situación migratoria y, en su caso, ordenar su deportación.

“Una vez que él pise territorio mexicano, la Policía de investigación deberá ser efectiva la ejecución de la orden de aprehensión que existe en su contra, vigente por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y deberá ser puesto de manera inmediata ante el órgano jurisdiccional”.

La orden está relacionada con el delito de feminicidio en grado de tentativa, por la agresión contra la recepcionista ocurrida el pasado 29 de junio.

Adaya señaló que el tiempo del proceso de deportación podría variar.

“Hay quienes hablan de días, semanas y hasta seis meses. Entonces dependerá mucho de la coordinación entre autoridades mexicanas y autoridades de Estados Unidos”.

Analizan acciones contra hotel y guardia de seguridad

El representante legal también informó que analiza presentar acciones legales contra el hotel y el guardia de seguridad, por posibles omisiones relacionadas con la protección de la víctima.

Mientras tanto, la víctima continúa en recuperación por las lesiones que sufrió durante la agresión. De acuerdo con su abogado, permanece incapacitada y recibe atención de médicos especialistas.

Entre las lesiones reportadas se encuentra un esguince cervical y una condición que el abogado describió como una especie de parálisis facial.

El proceso continuará tanto en Estados Unidos, para definir la situación migratoria del detenido, como en México, donde permanece vigente la orden de aprehensión.

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