INE pone candado para evitar que nuevos partidos usen sus colores institucionales

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un manual de identidad institucional para evitar que sus colores sean usados por organizaciones políticas que aspiran a convertirse en partidos.

En sesión extraordinaria urgente, que encabezó la consejera presidenta Guadalupe Taddei ante la renuncia de Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva, el INE avaló el manual propuesto por la Coordinación Nacional de Comunicación Social.

“Esto nos permitirá contar con las posibilidades de en verdad registrar este manual en donde tengamos que registrarlo para que jamás nos vuelva a ocurrir que alguna organización que se convierte en partido político, en el camino de esas posibilidades, pueda usar el color que institucionalmente haya establecido esta Junta General que es el que está contenido en el mismo manual”

Guadalupe Taddei / consejera presidenta INE

La determinación fue avalada a unas horas de iniciar el proceso electoral 2027, este 10 de septiembre.

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