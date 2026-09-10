INE enfrenta proceso electoral que será “brutal” entre renuncias y diferencias internas

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El proceso electoral de 2027 comienza en un escenario marcado por cambios dentro de las autoridades electorales y por la magnitud de los cargos que estarán en juego. Alejandra Cullen señaló que se tratará de una elección “sin precedentes” por el número de votantes y puestos que se renovarán.

De acuerdo con las cifras mencionadas por Cullen, serán 102 millones de mexicanos con credencial para votar. Además, estarán en disputa 17 gubernaturas, 1,098 diputaciones locales, toda la Cámara de Diputados, 2,230 ayuntamientos y alrededor de 18 mil cargos municipales.

Elección 2027: 17 gubernaturas y miles de cargos estarán en juego

La analista destacó que el proceso también estará marcado por lo que se determine respecto a la siguiente etapa de la elección judicial, cuya realización, señaló, todavía está pendiente.

A este panorama se suman movimientos dentro de las instituciones electorales. Cullen recordó la renuncia de Mónica Soto y señaló que, previo al arranque de la jornada electoral, también se presentó la salida de la secretaria ejecutiva del INE.

Esta última posición tiene entre sus funciones coordinar áreas relacionadas con la organización electoral. Según Cullen, para los próximos comicios están previstas alrededor de 170 mil casillas.

INE enfrenta proceso electoral entre renuncias y diferencias internas

Cullen consideró que el INE llega al proceso con diferencias internas y cuestionó su capacidad para frenar posibles violaciones a las reglas electorales. También señaló que ya existe actividad política de quienes buscarán competir por diferentes cargos.

Sobre la participación ciudadana, consideró que el abstencionismo podría variar dependiendo de cada entidad. En los 17 estados donde habrá elecciones para gubernatura, anticipó una mayor movilización de votantes debido a que se elegirán autoridades estatales.

También advirtió que las elecciones municipales enfrentarán distintos retos, entre ellos la posible presencia del crimen organizado y la capacidad de las autoridades para establecer controles durante el proceso.

Gobernadores tendrán un papel clave rumbo a las elecciones

Otro factor será la relación entre el Gobierno federal y los gobernadores. Cullen señaló que algunos mandatarios estatales buscarán tener influencia en la definición de candidaturas, tanto para diputaciones federales como para las sucesiones en las gubernaturas.

En ese contexto, consideró que será relevante observar la capacidad de la presidenta para mantener el diálogo con los gobiernos estatales durante un proceso electoral que, por su tamaño, tendrá una amplia movilización política y ciudadana.

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