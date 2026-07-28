INE investiga “dudas” en finanzas de “Somos MX” durante etapa de conformación como partido

GENERANDO AUDIO...

INE investiga “dudas” en finanzas de “Somos MX”. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene abiertas cuatro investigaciones sobre los reportes financieros de Somos MX durante su proceso de conformación como partido político.

De acuerdo con la consejera del INE, Carla Humphrey, las investigaciones surgieron por “dudas” detectadas en la fiscalización de los ingresos y gastos de la organización, aunque aclaró que no existe una denuncia formal por presunto financiamiento ilícito.

INE revisa reportes financieros de Somos MX

En entrevista con medios de comunicación en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), Humphrey explicó que los procedimientos continúan en trámite y que será hasta su conclusión cuando se determine si hubo irregularidades.

La consejera respondió así a los cuestionamientos sobre un posible financiamiento ilegal para la conformación de Somos MX.

“Nosotros ya fiscalizamos, quedaron dudas respecto a algunas cuestiones que nosotros aprobamos que se iniciaran procedimientos oficiosos y que están en trámite, pero esperaremos los resultados de estos procedimientos oficiosos para ver qué pasa, pero una queja o una denuncia como tal que se hubiera presentado no”, Carla Humphrey, consejera electoral del INE

Las investigaciones son por gastos no reportados y documentación

Carla Humphrey detalló que las investigaciones obedecen a inconsistencias que suelen detectarse de manera recurrente en los procesos de fiscalización de los partidos políticos y de las organizaciones que buscan obtener su registro.

“Egresos no reportados que es una constante en todos los partidos políticos y obviamente también en los que ahora consiguieron su registro y algunos gastos mal comprobados con documentación deficiente o que no llegó a tiempo”, Carla Humphrey, consejera electoral del INE

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.