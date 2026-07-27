Mexicanos en Estados Unidos: así puedes sacar o renovar tu INE sin viajar a México

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Foto: Cuartoscuro

Si vives en Estados Unidos y hace años no revisas tu credencial para votar, este puede ser el momento de hacerlo. Miles de mexicanos tendrán la oportunidad de participar en las elecciones de 2027 sin regresar a México, pero solo podrán hacerlo quienes cuenten con una INE vigente.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya lanzó una advertencia para quienes poseen credenciales expedidas en 2016, pues comenzarán a perder vigencia durante 2026.

Los mexicanos que residen en el extranjero podrán renovar o solicitar su credencial para votar sin costo a través de la red de consulados de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) asegura que el trámite está disponible durante todo el año y puede iniciarse desde Estados Unidos mediante cita previa.

¿Cómo tramitar tu INE desde Estados Unidos paso a paso?

Aunque muchos creen que obtener la credencial implica viajar a México, la realidad es distinta. Tramitar tu INE desde Estados Unidos es un procedimiento relativamente sencillo si llevas la documentación correcta.

El primer paso consiste en agendar una cita en el consulado mexicano que corresponda a tu domicilio. La SRE permite hacerlo desde el portal de citas, mediante la aplicación LlaveMX, por correo electrónico o incluso a través de WhatsApp al +1 (424) 309-0009, el mismo número de atención telefónica para Estados Unidos y Canadá.

Una vez confirmada la cita, deberás acudir personalmente al consulado.

¿Qué documentos necesitas?

La documentación es uno de los puntos donde más personas suelen detenerse. Según la información difundida por la SRE y el Gobierno de la Ciudad de México, deberás presentar:

Acta de nacimiento o documento que acredite la nacionalidad mexicana.

o documento que acredite la nacionalidad mexicana. Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio dentro de Estados Unidos.

Existe una excepción importante. Si naciste en el extranjero, también deberás presentar el acta de nacimiento de alguno de tus padres mexicanos para acreditar tu nacionalidad.

En caso de que tu acta esté deteriorada, sea ilegible o ya no pueda utilizarse, el Gobierno mexicano explica que es posible solicitar una nueva copia mediante el portal oficial de actas o directamente en el módulo del Registro Civil del consulado, siempre que el documento se encuentre en el sistema nacional.

¿Qué pasa después de hacer el trámite?

Después de entregar los documentos y completar el trámite, comienza la parte más sencilla: esperar.

Una vez validada la información, el INE enviará la credencial por mensajería a tu domicilio en un plazo aproximado de tres a cinco semanas. Solo el titular podrá recibirla, por lo que será necesario identificarse al momento de la entrega.

Aquí aparece un detalle que muchos desconocen. Recibir la credencial no basta. El INE solicita confirmar que llegó a tus manos llamando al número telefónico que aparece dentro del sobre. Esa validación activa oficialmente la credencial para votar y ayuda a evitar un uso indebido del documento.

También puedes consultar el avance del trámite mediante el Sistema de Consulta del INE o comunicarte con INETEL desde Estados Unidos al 1 (866) 986-8306, un servicio gratuito para resolver dudas sobre el proceso.

¿Por qué conviene renovar la INE antes de las elecciones de 2027?

No se trata únicamente de tener una identificación vigente. En 2027, los mexicanos que viven fuera del país podrán participar en la elección de 10 gubernaturas —entre ellas Chihuahua, Michoacán, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas—, además de elegir cuatro diputaciones migrantes en la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.

La advertencia del INE llega en un buen momento. Muchos connacionales dejan este trámite para cuando ya iniciaron los procesos electorales y entonces aparecen las prisas, las citas saturadas y las credenciales vencidas. Renovarla ahora no solo evita contratiempos.

También garantiza que, cuando llegue el momento de votar desde Estados Unidos, la participación dependa únicamente de la decisión del ciudadano y no de un documento que pudo actualizarse con tiempo.

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