INE fija las fechas clave rumbo a las elecciones de 2027; proceso inicia el 10 de septiembre

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INE fijó las fechas clave rumbo a las elecciones de 2027. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el calendario electoral para las elecciones intermedias de 2027, cuyo proceso comenzará formalmente el 10 de septiembre de 2026. En esos comicios se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y se pondrán en marcha los mecanismos de observación electoral, además de otras 505 actividades previas a la jornada del 6 de junio de 2027.

INE fija fechas clave para las elecciones de 2027

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que el 10 de septiembre iniciará formalmente la preparación de la elección federal.

Ese mismo día también comenzará la difusión de la convocatoria para personas visitantes extranjeras interesadas en observar los comicios, cuyo registro permanecerá abierto hasta el 26 de mayo de 2027.

“Comenzará formalmente la preparación de la elección en la que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados… Ese mismo día se activarán los mecanismos de observación electoral y comenzará la difusión de la convocatoria a las personas visitantes extranjeras cuyo plazo se extenderá hasta el 26 de mayo de 2027”. Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del INE

Entre las principales fechas del calendario destacan:

30 de septiembre de 2026: instalación de los 32 consejos locales

instalación de los 30 de noviembre de 2026: instalación de los 300 consejos distritales

instalación de los 5 de octubre al 30 de noviembre de 2026: registro de aspirantes a candidaturas independientes

registro de aspirantes a 12 de febrero de 2027: fecha límite para recabar apoyo ciudadano y conclusión de las precampañas federales

fecha límite para recabar apoyo ciudadano y conclusión de las precampañas federales 5 de febrero de 2027: primera insaculación para integrar las mesas directivas de casilla

Campañas arrancarán en abril de 2027

El INE informó que el registro de candidaturas se realizará del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Las campañas electorales comenzarán en abril y concluirán el 2 de junio de 2027. Posteriormente, se desarrollará el periodo de reflexión previo a la votación.

“Las campañas iniciarán en el mes de abril y concluirán el 2 de junio, los días 3,4 y 5 de junio corresponderán al periodo de reflexión”. Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del INE.

La jornada electoral se llevará a cabo el domingo 6 de junio de 2027, mientras que la asignación de las diputaciones de representación proporcional está prevista entre el 1 y el 23 de agosto de 2027.

De acuerdo con el organismo electoral, el proceso estará integrado por 505 actividades que deberán cumplirse antes y después de la elección federal.

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