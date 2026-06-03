Mujeres atrapadas en cuidados del hogar figuran entre jóvenes que no estudian ni trabajan en México

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La economista Paola Vázquez aseguró que la mayoría de los jóvenes que no estudian ni trabajan en México son mujeres que dedican gran parte de su tiempo a labores de cuidado y trabajo doméstico no remunerado. Durante una entrevista en A las Nueve en Uno, explicó que esta realidad suele quedar fuera del debate público cuando se habla de los llamados “ninis”.

La especialista señaló que los apoyos gubernamentales como Jóvenes Construyendo el Futuro pueden ayudar, pero no atienden las causas estructurales de la exclusión laboral y educativa.

Propuestas para mejorar la condición de jóvenes que no estudian ni trabajan en México

Por ello, resaltó que debe fortalecerse un sistema nacional de cuidados y ampliar las oportunidades de formación técnica para facilitar la incorporación al mercado laboral de más jóvenes que no estudian ni trabajan en México.

Vázquez también advirtió que la desaparición de organismos de evaluación dificulta realizar una medición sobre la efectividad de programas sociales y conocer si realmente están generando mejores oportunidades para los jóvenes mexicanos.

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