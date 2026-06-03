CNDH alerta sobre riesgos de trata, desplazamiento y afectaciones sociales por el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

CNDH anima a procurar los derechos humanos durante el Mundial 2026. Cuartoscuro

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para garantizar el respeto a los derechos humanos durante la Copa Mundial de Futbol 2026, además de anunciar que contará con personal en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para brindar atención, orientación y asesoría a la población.

A través de un pronunciamiento, el organismo señaló que las acciones de protección deberán abarcar a visitantes, turistas, aficionados y todas las personas que ingresen al país con motivo del torneo internacional que tendrá como sedes mexicanas a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La CNDH indicó que mantendrá labores de prevención, acompañamiento y seguimiento ante posibles afectaciones a derechos humanos relacionadas con el desarrollo del evento deportivo.

Ante la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, hacemos un llamado a garantizar el pleno respeto a los derechos humanos.



En las tres ciudades sedes de nuestro país, habrá personal de la CNDH para brindar atención y asesoría.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/j0jKYwhc79 — CNDH en México (@CNDH) June 3, 2026

CNDH solicita garantizar seguridad y libre tránsito

Entre las principales peticiones realizadas por la comisión se encuentra la protección de los derechos de quienes participen o asistan a las actividades vinculadas con el Mundial.

El organismo pidió a las autoridades:

Garantizar y proteger los derechos humanos de visitantes nacionales y extranjeros

de visitantes nacionales y extranjeros Asegurar el libre tránsito de las personas

Mantener condiciones de seguridad en espacios donde se desarrollen actividades relacionadas con el torneo

Salvaguardar la integridad física de periodistas, comunicadores y creadores de contenido

Detectar y atender oportunamente posibles casos de trata y explotación de personas

La comisión reiteró además su compromiso con la defensa de derechos como la libertad de expresión, la reunión pacífica, la libre movilidad y la defensa de los derechos humanos.

Recomiendan mecanismos de denuncia y participación ciudadana

La CNDH también exhortó a las autoridades, a la FIFA y a las instancias organizadoras del Mundial a implementar mecanismos de protección para grupos en situación de vulnerabilidad.

Entre las recomendaciones destacan:

Habilitar mecanismos accesibles de denuncia y protección

Brindar atención a personas que enfrenten afectaciones relacionadas con el evento

Incorporar a organizaciones civiles y organismos defensores de derechos humanos en espacios de decisión

Considerar la participación de colectivos vecinales en actividades vinculadas al torneo

La comisión señaló que estas acciones pueden complementar los esfuerzos impulsados mediante el programa Mundial Social 2026.

Señalan riesgos en zonas cercanas a los estadios

El organismo informó que durante los meses previos al inicio del torneo recibió y documentó diversas quejas y señalamientos relacionados con posibles impactos sociales en las ciudades sede.

Según la CNDH, habitantes de zonas cercanas a los estadios ubicados en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León han reportado situaciones vinculadas con el incremento del costo de la vivienda y restricciones en el uso de espacios públicos.

Asimismo, indicó que comerciantes informales, trabajadoras del hogar y personas en situación de calle han enfrentado operativos de ordenamiento urbano en zonas con alta afluencia turística.

La comisión agregó que el aumento de costos habitacionales puede afectar de manera particular a:

Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Mujeres jefas de familia

Integrantes de comunidades indígenas que viven en zonas urbanas

Riesgos de trata y explotación durante megaeventos

La CNDH destacó que organismos internacionales han advertido sobre riesgos asociados a megaeventos deportivos, especialmente en materia de trata de personas y explotación laboral.

De acuerdo con el organismo, estas alertas se basan en experiencias registradas en otras sedes internacionales donde se han desarrollado eventos de gran escala.

Por ello, señaló que permanecerá atenta a cualquier situación que pudiera afectar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), reconocidos tanto en la Constitución mexicana como en instrumentos internacionales.

Campaña nacional y atención a quejas

Como parte de las acciones preventivas, la comisión informó que puso en marcha una campaña nacional de difusión enfocada en la prevención de la trata de personas y la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos.

Las medidas incluyen:

Un spot de radio y televisión en tiempos oficiales

La cartilla “Mundial con Paz y Derechos”

Materiales gráficos y audiovisuales informativos

La CNDH recordó que cualquier persona, mexicana o extranjera, puede solicitar orientación, asesoría o presentar quejas por presuntas violaciones a derechos humanos mediante sus oficinas, líneas telefónicas, correo electrónico, redes sociales y su portal institucional.

Además, reiteró que contará con personal de atención en las tres ciudades mexicanas que serán sede de la Copa Mundial de Futbol 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.