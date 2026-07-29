Directores de la UNAM respaldan a rector ante polémica por examen de ingreso

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Leonardo Lomelí, rector de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, fue respaldado por el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM expresó su respaldo al rector Leonardo Lomelí Vanegas y a la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, creada para analizar el proceso de admisión empañado por señalamientos de trampa masiva.

El órgano colegiado aseguró que la Universidad debe garantizar certeza a los aspirantes y fortalecer la confianza en sus mecanismos de ingreso.

Respaldan creación de la Comisión Técnica de la UNAM

Tras una reunión de trabajo, las y los directores de facultades y escuelas manifestaron su apoyo a las decisiones adoptadas por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, entre ellas la integración de la comisión encargada de revisar el Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.

En un comunicado, señalaron que comparten la postura del rector de que la UNAM debe respaldar a las y los jóvenes que se prepararon con esfuerzo para acceder a la educación superior.

“La Universidad debe estar del lado de quienes, con dedicación y esfuerzo, se prepararon para acceder a la educación superior, y de que corresponde a nuestra institución esclarecer los hechos, atender con responsabilidad a las y los aspirantes y fortalecer la confianza de la sociedad en los procesos universitarios”. Comunicado

El Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas respalda la ruta de revisión del proceso de ingreso a la licenciatura 2026 > https://t.co/NSmKnKvxbu pic.twitter.com/qlSrTr31Fw — UNAM (@UNAM_MX) July 29, 2026

Destacan profesionalismo y rigor académico de los expertos

El Colegio subrayó que las y los especialistas que integran la Comisión Técnica realizarán su labor con profesionalismo, independencia y rigor académico, con el objetivo de proponer la mejor ruta que brinde una respuesta certera a las y los aspirantes.

También destacó que la misión de la UNAM es formar profesionistas, investigadores, docentes y personas comprometidas con la sociedad, además de generar y difundir conocimiento bajo principios de responsabilidad social.

“En congruencia con estos principios, la Universidad debe garantizar que sus procesos se conduzcan con legalidad, integridad, transparencia, equidad y excelencia académica, valores que han distinguido a nuestra institución a lo largo de su historia”. Comunicado

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