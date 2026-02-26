Tu crédito Infonavit cambió y no lo sabías: así funciona Solución Integral

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El programa Infonavit Solución Integral modificó en 2026 un total de 4.8 millones de créditos considerados de difícil pago en México, ajustando condiciones como saldo, tasa de interés y mensualidades; los derechohabientes pueden verificar si su financiamiento fue cambiado a través del portal Mi Cuenta Infonavit, especialmente quienes contrataron antes de mayo de 2021.

Miles de personas comenzaron el año con la duda de si su crédito, que durante años parecía imposible de liquidar, tuvo algún ajuste. La respuesta puede estar en este esquema de reestructuración que ya fue aplicado a millones de financiamientos sin que necesariamente el acreditado lo perciba de inmediato.

¿En qué consiste Infonavit Solución Integral?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementó este mecanismo para mejorar las condiciones de hipotecas que con el tiempo se volvieron complicadas de sostener.

No se trata de contratar un nuevo crédito, sino de modificar uno ya existente para hacerlo más manejable. Entre los cambios que puede aplicar el instituto están:

Ajuste del saldo pendiente

Reducción de la tasa de interés

Modificación del monto mensual

El programa se enfoca principalmente en créditos otorgados antes de mayo de 2021, cuando muchos esquemas provocaban incrementos periódicos en el monto total de la deuda.

¿Cómo saber si hubo cambios en tu crédito?

Desde finales de 2025 se habilitó un sistema de consulta en Mi Cuenta Infonavit, donde el trámite es personal y gratuito.

Para ingresar se requiere:

Número de crédito

Número de Seguridad Social (NSS)

Nombre completo del acreditado

Entre los posibles ajustes que pueden aparecer en la consulta están:

Disminución del saldo total, con opción de liquidar antes

Reducción de la tasa de interés

Pago mensual fijo, sin aumentos anuales

Aplicación directa de aportaciones patronales al capital

¿Quiénes pueden verse más beneficiados?

El programa está orientado principalmente a:

Personas con créditos antiguos cuyo saldo crecía con el tiempo

Trabajadores en activo con dificultades para cubrir pagos

Familias que interrumpieron pagos por falta de ingresos

Si tienes un crédito desde hace varios años, revisar tu estatus puede ayudarte a conocer si tu financiamiento fue ajustado y si ahora tienes condiciones más favorables para liquidarlo.

