Ataques en escuelas de México: los casos que han marcado al país

GENERANDO AUDIO...

Foto. Cuartoscuro

La violencia en las escuelas mexicanas no es un fenómeno común, pero cuando ocurre, sacude al país entero. La mañana de este 24 de marzo, un estudiante asesinó a dos maestras en un plantel educativo en Michoacán, un caso que volvió a poner en la memoria colectiva los ataques armados dentro de escuelas mexicanas, episodios aislados pero profundamente impactantes.

A lo largo de los últimos años, algunos ataques dentro de planteles educativos han dejado muertos, heridos y una discusión nacional sobre seguridad escolar, acceso a armas, violencia social y salud mental.

CDMX 2021

Un estudiante de 14 años se disparó en la cabeza frente a sus compañeros dentro de una secundaria en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y murió durante la madrugada luego de permanecer hospitalizado con diagnóstico de muerte cerebral. El menor falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, informaron autoridades médicas.

De acuerdo con los reportes, antes del incidente el adolescente había discutido con una compañera con la que mantenía una relación sentimental. Posteriormente sacó un arma calibre .22 dentro del plantel y se disparó en la cabeza frente a otros alumnos, lo que provocó una fuerte movilización de servicios de emergencia y autoridades escolares.

CDMX 2007

Un padre de familia ingresó armado al Winston Churchill School, ubicado en la colonia Guadalupe Inn, en la Ciudad de México, y asesinó a balazos a la directora de preescolar.

El agresor fue detenido dentro de la escuela por personal de seguridad privada y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público. De acuerdo con testimonios de padres de familia, el hombre entró al plantel como cualquier tutor, se identificó en la entrada y subió a la oficina de la directora, donde esperó unos minutos hasta que ella llegó.

Al entrar a la oficina, le disparó en el rostro sin mediar palabra. Tras escucharse las detonaciones, alumnos y maestros vivieron momentos de pánico, mientras los estudiantes fueron resguardados en los salones y se reportaba una emergencia dentro del colegio.

Según versiones de padres, el agresor habría tenido conflictos con la escuela y con su exesposa, además de que un día antes las autoridades escolares les informaron que su hijo no sería reinscrito debido a problemas familiares que afectaban al menor. El detenido también declaró que su hijo le habría contado sobre una supuesta agresión sexual, aunque el representante legal del colegio aseguró que no existía ninguna denuncia por ese motivo.

Estado de México 2014

Un estudiante de 13 años fue asesinado a balazos dentro de un salón de clases de la Escuela Secundaria Oficial 574 “Gustavo Baz Prada”, en Atizapán de Zaragoza. El ataque ocurrió en el turno vespertino, cuando presuntamente su compañero de 15 años le disparó dentro del aula.

El menor fue trasladado al hospital, donde murió al día siguiente debido a las heridas y el agresor fue detenido. De acuerdo con familiares de la víctima, el joven agresor habría amenazado en varias ocasiones, asegurando que lo mataría.

La madre del menor denunció, además, que las autoridades escolares no les dieron información clara tras el ataque e incluso acusó que directivos del plantel obstaculizaron la comunicación con la familia después de lo ocurrido.

Monterrey 2017

El 18 de enero de 2017, un estudiante del Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, disparó contra su maestra y compañeros dentro del salón de clases antes de dispararse a sí mismo.

El ataque dejó varios heridos, entre ellos la maestra y estudiantes, y marcó el primer tiroteo escolar moderno en México. A partir de ese caso, autoridades educativas comenzaron a discutir protocolos de seguridad y revisión de mochilas en escuelas.

Este caso fue uno de los primeros que hizo que México hablara de violencia armada dentro de escuelas como un problema real y no lejano.

CMX 2017

Dos adolescentes, de 15 y 17 años, llevaron una pistola calibre 22 al Conalep Azcapotzalco, con la que hirieron a uno de sus compañeros mientras manipulaban el arma.

Al darse cuenta de que habían lastimado a su compañero, tiraron el arma en un bote de basura. El estudiante lastimado fue trasladado de emergencia al hospital, mientras que los responsables fueron llevados a la Fiscalía para iniciar la averiguación correspondiente del caso.

CDMX 2018

El viernes 23 de febrero de 2018 se registró un enfrentamiento a balazos en Ciudad Universitaria que terminó con dos muertos. Los hechos ocurrieron cerca de la Facultad de Contaduría y Administración entre presuntos narcomenudistas.

La UNAM, además de condenar los hechos, explicó que los involucrados no pertenecían a la comunidad escolar. Al lugar arribaron paramédicos y trasladaron a los heridos a un hospital, donde fallecieron más tarde, de acuerdo con la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

La institución inició una carpeta de investigación por el caso y el personal de vigilancia de la UNAM levantó las actas y denuncias correspondientes ante las autoridades.

Torreón 2020

El 10 de enero de 2020, un niño de 11 años disparó dentro del Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila. De acuerdo con información difundida en su momento por autoridades municipales, el ataque dejó dos personas muertas y seis heridos.

El menor disparó contra su profesora y compañeros y posteriormente se suicidó. El alcalde de Torreón confirmó el saldo de víctimas y heridos tras el ataque.

El caso provocó un debate nacional sobre el operativo mochila, la violencia escolar, el acceso de menores a armas, la salud mental infantil y la violencia en videojuegos y redes.

Después de este ataque, varias escuelas en el país reforzaron medidas de seguridad y protocolos de revisión.

Torreón 2024

El incidente tuvo lugar en la escuela primaria “Año de Juárez” en Torreón, Coahuila, cuando un alumno de cuarto grado activó un arma de fuego al interior del salón de clases. Según el informe de la Secretaría de Seguridad Pública, no se registraron heridos, aunque el hecho generó conmoción entre estudiantes y maestros.

La situación fue controlada de inmediato al activarse el protocolo de seguridad. El personal docente mantuvo la calma, dialogó con el menor, logró asegurar el arma, y resguardó a los demás alumnos. Posteriormente, se informó a las autoridades municipales y estatales, así como a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación, quienes tomaron cartas en el asunto.

CDMX 2025

Uno de los casos más recientes ocurrió el 22 de septiembre de 2025 en el CCH Sur de la UNAM, en Ciudad de México. De acuerdo con información publicada, un estudiante de 19 años atacó con una navaja a otro alumno de 16 años dentro del plantel, quien murió a causa de las heridas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, cuando el agresor atacó a la víctima dentro de las instalaciones. Durante el intento de detenerlo, un trabajador administrativo de 65 años resultó herido.

Según los reportes:

El agresor ingresó con capucha y arma blanca

La víctima murió dentro del plantel

El agresor intentó huir

Subió a un edificio y se lanzó

Sufrió fracturas en ambas piernas

Fue detenido y trasladado a un hospital bajo custodia policial



Tras el ataque, la UNAM suspendió clases, la Fiscalía inició investigación por homicidio y la universidad anunció revisión de protocolos de seguridad.

El ataque provocó paros estudiantiles, protestas y un debate sobre seguridad en la UNAM.

Amenazas de tiroteos

Además de los ataques consumados, en los últimos años también se han registrado amenazas de tiroteos en escuelas y universidades, lo que ha obligado a suspender clases y activar protocolos de seguridad.

Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Coahuila, autoridades suspendieron clases tras una amenaza de tiroteo realizada por un alumno, activando protocolos de seguridad y operativos policiacos.

En la FES Iztacala, en el Estado de México, se desalojaron instalaciones luego de que se encontrara un mensaje que advertía sobre un tiroteo dentro del plantel, lo que provocó la suspensión de actividades académicas.

En Durango, una escuela suspendió clases tras encontrarse una amenaza escrita sobre un tiroteo en los baños del plantel.