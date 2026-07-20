Infonavit ofrece apoyo a jubilados para reducir la mensualidad de su crédito

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Infonavit. Foto: Shutterstock.

El Apoyo a Jubilados de Infonavit permite a las personas que ya reciben una jubilación o pensión ajustar la mensualidad de su crédito Infonavit cuando aún tienen pagos pendientes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el instituto y ya no coticen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este programa está dirigido a quienes, al momento de jubilarse o pensionarse, todavía mantienen un crédito vigente con el Infonavit. A través del beneficio, el importe de la mensualidad puede ajustarse al 25% de la jubilación o pensión mensual, además del pago correspondiente a seguros y comisiones, conceptos que no reciben descuento y deben cubrirse de manera adicional.

El apoyo aplica tanto para créditos contratados en Veces Salario Mínimo (VSM) como para aquellos otorgados en pesos, sin importar la fecha en que fueron contratados.

¿Cuáles son los requisitos del Apoyo a Jubilados de Infonavit?

Para solicitar este beneficio es necesario cumplir con las condiciones establecidas por el Infonavit.

Los requisitos son:

Contar con una resolución de pensión por cesantía o vejez

No cotizar al IMSS

Haber pagado al menos 120 mensualidades completas del crédito

No encontrarse en un proceso jurídico por falta de pago

Que al crédito le resten más de 12 meses para liquidarse

Tener un crédito vigente en Veces Salario Mínimo o en pesos

El instituto señala que estos requisitos deben cumplirse al momento de presentar la solicitud para que el trámite pueda ser evaluado.

¿Dónde y cómo solicitar el Apoyo a Jubilados?

Las personas interesadas deben acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o a la Delegación del Infonavit más cercana a su domicilio para presentar la documentación requerida.

Los documentos solicitados son:

Identificación oficial vigente con fotografía, como INE, IFE o pasaporte.

Original del dictamen o resolución de jubilación o pensión por retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, emitido por el IMSS, ISSSTE, una Afore o una aseguradora.

En caso de que el titular no pueda acudir personalmente, el trámite puede realizarlo una persona autorizada mediante un Poder notarial o una Carta poder, quien también deberá presentar una identificación oficial vigente.

¿Qué sucede después de entregar la documentación?

Una vez presentada la documentación, el Infonavit revisará que se cumplan los requisitos del programa.

Si la solicitud resulta procedente, el instituto informará al acreditado cuál será el nuevo monto de su mensualidad. En caso de estar de acuerdo con el ajuste, el solicitante deberá firmar un convenio y recibirá una copia para su resguardo.

A partir de ese momento, la nueva mensualidad será la que corresponda conforme al beneficio autorizado.

¿Cuándo se pierde el beneficio del Apoyo a Jubilados?

El Infonavit establece que el apoyo únicamente aplica para personas que ya no cuentan con un empleo formal.

Si el beneficiario vuelve a cotizar al IMSS, el programa se cancela de manera automática.

Asimismo, después de firmar el convenio, el acreditado deberá efectuar el pago completo de su mensualidad y hacerlo dentro de los plazos establecidos. En caso de incumplir con los pagos, perderá el beneficio y las condiciones del crédito volverán a ser las que tenía antes del ajuste.

¿Cuántas veces puede solicitarse este apoyo?

El Apoyo a Jubilados de Infonavit puede solicitarse hasta tres veces durante toda la vida del crédito.

Si el beneficio se pierde por incumplimiento en los pagos, el acreditado deberá hacer dos pagos consecutivos antes de poder volver a solicitarlo, siempre que continúe cumpliendo con los requisitos establecidos por el instituto.

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