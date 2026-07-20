¿Vacaciones en pausa? Esto puedes exigir si tu vuelo se retrasa

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Derechos ante retrasos y cancelaciones en vuelos. Foto: Getty.

Si durante estas vacaciones tu vuelo se retrasa o es cancelado por causas atribuibles a la aerolínea, tienes derecho a recibir distintas compensaciones, que van desde alimentos y bebidas hasta indemnizaciones económicas, según el tiempo de demora.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) específica cuáles son las obligaciones de las empresas aéreas y qué pueden exigir las personas usuarias cuando se presenta una afectación en su viaje en plenas vacaciones.

¿Qué debe hacer la aerolínea si tu vuelo se retrasa?

La Profeco explica que las aerolíneas están obligadas a informar de manera oportuna el motivo del retraso cuando este sea consecuencia de causas bajo su responsabilidad.

Entre ellas se encuentran:

Fallas técnicas

Mantenimientos de rutina

Intermitencia en los sistemas de operación

Otras causas atribuibles a la empresa

La información debe proporcionarse mediante medios electrónicos o físicos en las áreas de abordaje y en los módulos de atención.

¿Qué compensaciones corresponden según el tiempo de retraso?

Las compensaciones cambian dependiendo de cuánto tiempo dure la demora.

Retraso de más de una hora y menor a cuatro horas

La aerolínea debe ofrecer, como mínimo:

Descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino

Alimentos y bebidas

Cuando el retraso sea mayor a dos horas y menor a cuatro horas, además de lo anterior, deberá otorgar descuentos no menores al 7.5% del precio del boleto.

¿Qué pasa si el vuelo se cancela o el retraso supera las cuatro horas?

Si el vuelo es cancelado o la demora supera las cuatro horas por causas atribuibles a la aerolínea, las personas pasajeras pueden elegir entre las siguientes opciones:

Recibir el reembolso del boleto o de la parte no utilizada del viaje, además de una indemnización no menor al 25% del costo correspondiente.

del costo correspondiente. Viajar en el primer vuelo disponible al destino y recibir alimentos, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto cuando sea necesario.

Reprogramar el viaje para una fecha posterior al mismo destino con una indemnización no menor al 25% del precio del boleto o de la parte no utilizada.

¿Cuándo deben pagarte la compensación?

La Profeco informó que las aerolíneas cuentan con un plazo máximo de 10 días naturales después de que la persona pasajera presente la reclamación para cubrir las indemnizaciones o compensaciones económicas.

En el caso de alimentos, bebidas y hospedaje, estos apoyos deben entregarse en el momento en que ocurra el retraso, la demora o la cancelación del vuelo.

Cambios de itinerario también deben avisarse

Cuando exista una modificación en el itinerario, la aerolínea debe informar a las personas pasajeras con al menos 24 horas de anticipación respecto de la salida programada del vuelo.

La notificación puede realizarse mediante:

Llamadas telefónicas

Correos electrónicos

Mensajes de texto

Cualquier otro canal digital disponible

Profeco cuenta con módulos de atención en aeropuertos

La Profeco mantiene módulos de atención en los aeropuertos con mayor afluencia del país para brindar orientación a las personas pasajeras que enfrenten algún incumplimiento por parte de las aerolíneas.

Además, recomienda consultar previamente los términos y condiciones del servicio contratado, llegar con anticipación al aeropuerto, respetar las normas de seguridad, ocupar el asiento asignado y proporcionar datos de identificación oficiales y veraces para facilitar cualquier aclaración relacionada con el viaje.

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