Caso “Mayo” Zambada: las fechas clave de su caída, proceso judicial y condena en EE. UU.

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Ismael “Mayo” Zambada. Foto: Cuartoscuro.

Ismael “Mayo” Zambada fue sentenciado a cadena perpetua este 20 de julio de 2026 en una corte federal de Nueva York, Estados Unidos, con lo que concluyó un proceso judicial iniciado tras su captura el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto de Nuevo México.

La detención de quien fuera uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa abrió una nueva etapa en el caso de Ismael “Mayo” Zambada, con una serie de hechos judiciales, diplomáticos y penales que se desarrollaron entre México y Estados Unidos.

Cronología del caso Ismael “Mayo” Zambada

Attorney General Merrick B. Garland Statement on Arrests of Alleged Leaders of the Sinaloa Cartel Ismael Zambada Garcia (El Mayo) and Joaquin Guzman Lopez



🔗: https://t.co/LumvDMKx2F pic.twitter.com/Wcm20MLrhC — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 26, 2024

25 de julio de 2024: su captura

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó la detención de Ismael “Mayo” Zambada García y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ambos arribaron en una aeronave al Aeropuerto Internacional de Santa Teresa, en Nuevo México, donde fueron asegurados por agentes federales.

Ese mismo día, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informó que ambos enfrentaban cargos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y tráfico de fentanilo dentro del Distrito Este de Nueva York.

Con el paso de las horas comenzaron a surgir versiones sobre las circunstancias en que Zambada llegó a territorio estadounidense.

26 de julio de 2024: primeras declaraciones de autoridades mexicanas

Tras la detención, el Gobierno de México informó que no participó directamente en el operativo y señaló que solicitaría información a autoridades estadounidenses sobre la captura.

La detención generó cuestionamientos sobre las circunstancias en las que Zambada llegó a Estados Unidos, debido a que no existía un anuncio previo sobre un proceso de extradición.

Agosto de 2024: comparecencia y carta del “Mayo”.

El 1 de agosto de 2024, Zambada compareció ante una corte federal en Texas, donde se declaró no culpable de los cargos presentados en su contra.

Los cargos estaban relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero, participación en una empresa criminal continua y otros delitos vinculados con las actividades del Cártel de Sinaloa.

Para el 10 de agosto, 16 días después de su captura, Zambada García difundió una carta pública en la que dio a conocer cómo había llegado a territorio estadounidense.

En el documento aseguró, entre otros puntos, que:

No se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos.

Fue “secuestrado” y llevado “contra su voluntad” a territorio estadounidense.

Afirmó que acudió a una reunión en el rancho Huertos del Pedregal, cerca de Culiacán, donde supuestamente se encontraría con el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con Héctor Melesio Cuén.

Señaló que la reunión había sido organizada por Joaquín Guzmán López, quien presuntamente lo emboscó, lo sometió físicamente, lo trasladó a una pista clandestina y lo obligó a abordar un avión con destino a Estados Unidos.

Foto: Carta del “Mayo” Zambada. Foto: Carta del “Mayo” Zambada. Foto: Carta del “Mayo” Zambada. Foto: Carta del “Mayo” Zambada.

Septiembre de 2024: traslado del caso a Nueva York y declaración de no culpabilidad

La Fiscalía de Estados Unidos informó que Zambada enfrentaría el proceso judicial en Nueva York, jurisdicción donde también fueron procesados otros integrantes del Cártel de Sinaloa, incluido Joaquín “Chapo” Guzmán.

Durante una audiencia en Nueva York, el “Mayo” se declaró no culpable de los 17 cargos que le imputó la Fiscalía federal, entre ellos:

Empresa criminal continuada

Conspiración para asesinato

Tráfico de cocaína, fentanilo, heroína, metanfetamina y marihuana

Lavado de dinero

Posesión de armas de fuego para facilitar actividades de narcotráfico

Ismael “El Mayo” Zambada Garcia, Co-Founder of the Sinaloa Cartel, Arraigned in Brooklyn on International Drug Charges



🔗: https://t.co/50S5XrZhxA pic.twitter.com/eEY45DLXCJ — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) September 13, 2024

Diciembre de 2024: avance del proceso judicial en Estados Unidos

Para finales de 2024, el caso de Ismael “Mayo” Zambada continuaba en etapa de preparación judicial en Estados Unidos.

La Fiscalía estadounidense mantenía las acusaciones en su contra, mientras la defensa analizaba los elementos del expediente.

Primeros meses de 2025: cambio en la estrategia legal y avance de negociaciones con autoridades de EE. UU.

Durante los primeros meses del año, la defensa de Ismael “Mayo” Zambada cambió su estrategia e inició negociaciones con las autoridades de Estados Unidos para explorar un acuerdo que evitara un juicio.

Mientras continuaban las audiencias del caso, ambas partes mantuvieron abiertas las conversaciones y analizaron los términos de una posible resolución negociada.

Agosto de 2025: Mayo Zambada se declara culpable

El 25 de agosto de 2025, Ismael “Mayo” Zambada se declaró culpable ante una corte federal en Nueva York por cargos relacionados con el tráfico internacional de drogas y su liderazgo en el Cártel de Sinaloa. Con ello, el proceso avanzó a la etapa de sentencia y se descartó la realización de un juicio.

Co-Founder of the Sinaloa Cartel, Ismael ‘El Mayo’ Zambada Garcia, Pleads Guilty to Engaging in a Continuing Criminal Enterprise and Racketeering



“This foreign terrorist committed horrific crimes against the American people — he will now pay for those crimes by spending the rest… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 25, 2025

El acuerdo alcanzado con la Fiscalía estadounidense estableció que el caso avanzaría directamente hacia una audiencia de sentencia.

Septiembre-diciembre de 2025: preparación de la sentencia

Tras declararse culpable, el caso de Ismael “Mayo” Zambada pasó a la etapa previa a la sentencia. Durante los últimos meses de 2025, la Fiscalía y la defensa presentaron argumentos sobre la pena correspondiente, mientras la corte federal de Nueva York continuó con la revisión del caso.

Primeros meses de 2026

Durante los primeros meses de 2026, el proceso contra Ismael “Mayo” Zambada avanzó hacia la etapa final con la preparación de la audiencia de sentencia. En ese periodo, la Fiscalía y la defensa presentaron sus argumentos sobre la pena, mientras la corte evaluó el expediente y los cargos aceptados por el acusado.

La defensa pidió al juez considerar la edad y el estado de salud de Ismael “Mayo” Zambada al momento de imponer la pena, mientras que la Fiscalía solicitó la pena máxima debido a la gravedad de los delitos y su papel dentro del Cártel de Sinaloa.

13 de julio de 2026

La Fiscalía de Estados Unidos hizo público su memorando de sentencia, en el que pidió al juez Brian Cogan imponer:

Cadena perpetua obligatoria.

Un decomiso de 15 mil millones de dólares, al considerar que representaba las ganancias obtenidas por la organización criminal bajo el liderazgo de Zambada.

20 de julio de 2026: sentencia a cadena perpetua

Este lunes 20 de julio de 2026, el juez Cogan dictó cadena perpetua contra Ismael “Mayo” Zambada García.

Además de la condena de prisión de por vida, la resolución judicial ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares.

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