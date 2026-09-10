¿Quieres vigilar las elecciones 2027? Hoy abre el registro para observadores

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Observador del INE. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 10 de septiembre de 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió el registro para que la ciudadanía participe como observadora electoral en las elecciones de 2027 y, en su caso, los procesos extraordinarios que deriven de éste.

¿Quiénes pueden ser observadores electorales en las elecciones 2027?

Pueden participar las personas ciudadanas mexicanas que tengan vigentes sus derechos civiles y políticos y estén interesadas en realizar observación electoral. También pueden registrarse mexicanos que residan en el extranjero.

Entre los requisitos está no pertenecer a organizaciones o partidos políticos ni haber sido candidato o candidata a un puesto de elección popular durante los tres años anteriores a la elección. Además, las personas interesadas deberán entregar la documentación solicitada para completar su registro.

¿Cuándo es el registro para observadores electorales?

El registro para observadores electorales en las elecciones 2027 inició este jueves 10 de septiembre de 2026 y concluirá el 10 de mayo de 2027.

La solicitud puede presentarse de manera individual o a través de una organización en las Juntas Locales y Distritales del INE, en las oficinas de los Organismos Públicos Locales o mediante el Portal de Observación Electoral.

Fechas relevantes de la observación electoral 2027

Las fechas establecidas por el INE son:

Registro de solicitudes: del 10 de septiembre de 2026 al 10 de mayo de 2027.

del 10 de septiembre de 2026 al 10 de mayo de 2027. Capacitación presencial o a distancia: del 1 de noviembre de 2026 al 17 de mayo de 2027.

del 1 de noviembre de 2026 al 17 de mayo de 2027. Capacitación impartida por organizaciones: del 1 de noviembre de 2026 al 31 de mayo de 2027.

del 1 de noviembre de 2026 al 31 de mayo de 2027. Capacitación virtual: del 1 de enero al 31 de mayo de 2027.

del 1 de enero al 31 de mayo de 2027. Acreditación y expedición de gafetes y constancias: del 1 de noviembre de 2026 al 5 de junio de 2027.

¿Cómo obtener la acreditación para ser observador electoral?

Para obtener la acreditación, las personas solicitantes deberán presentar la documentación correspondiente, cumplir con los requisitos establecidos en la legislación electoral, comprometerse a actuar bajo los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, y concluir el curso de capacitación.

¿Qué puede observar una persona observadora electoral?

La observación electoral permite conocer y dar seguimiento a los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como a las actividades que se realizan durante la Jornada Electoral.

Las personas acreditadas podrán dar seguimiento, conforme a los lineamientos del INE, al Voto Anticipado, al Voto de las Personas en Prisión Preventiva y al Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero.

También podrán presenciar la instalación de las casillas, el desarrollo de la votación y el escrutinio y cómputo de los votos.

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