¿Venden cohetes cerca de tu casa? Este número te puede ayudar a reportarlo

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Pirotecnia. Foto: Cuartoscuro.

Durante las Fiestas Patrias, la pirotecnia suele formar parte de las celebraciones; sin embargo, estos productos pueden provocar incendios y lesiones si no se manejan de manera segura. Por ello, es importante conocer los números de teléfono para reportar su venta ilegal o solicitar ayuda ante una emergencia.

Si cerca de tu domicilio detectas un punto donde se comercializan cohetes sin autorización o se almacena pirotecnia de manera irregular, existen líneas para informar a las autoridades.

¿A qué número llamar para denunciar la venta ilegal de pirotecnia?

Para reportar la venta, producción o almacenamiento ilegal de pirotecnia, puedes llamar al 089, línea de denuncia anónima. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señala que este número recibe reportes sobre acontecimientos que ameritan una investigación y que no necesariamente están ocurriendo en ese momento.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) también ha señalado el 089 como una vía para reportar la venta, producción o almacenamiento de pirotecnia.

¿A qué número llamar si truenan cohetes?

Si la pirotecnia está siendo utilizada en ese momento y representa una situación de riesgo, puedes llamar al 911, número único de emergencias en México.

El 911 atiende situaciones que requieren apoyo de seguridad, protección civil, servicios médicos, así como incendios y explosiones.

En la Ciudad de México, el C5 señala que el 911 es el servicio para llamadas de emergencia, mientras que el 089 corresponde a la denuncia anónima.

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomienda evitar el uso de pirotecnia y señala que niñas, niños y adolescentes no deben manipularla. Si se utilizan estos productos, recomienda:

No encenderlos cerca de viviendas, vehículos, cables eléctricos o materiales inflamables.

Tener agua, arena o un extintor para atender posibles chispas.

Considerar los efectos del ruido en bebés, adultos mayores, personas con sensibilidad auditiva y animales de compañía.

No manipular artificios que no hayan funcionado correctamente.

La autoridad también señala que la producción, almacenamiento y venta clandestina de pirotecnia representan un riesgo para las comunidades, por lo que pide reportar estos lugares.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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