A las nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 5 de agosto de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

• Aspirantes de la UNAM consultan dónde aplicarán el Examen de Control Presencial

• Sheinbaum recibe a Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano

• Anuncian nuevas líneas del Cablebús en la CDMX

• Alerta máxima por erupción del Volcán de Fuego en Guatemala; evacúan a cientos

• Detienen a un hombre armado en un campo de golf de Trump en California

• Disputa por rutas de cocaína desata violencia en Bolivia

• Países de la OEA exhortan a Daniel Ortega a respetar las elecciones en Nicaragua

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