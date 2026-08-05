Autoridades investigan homicidio de influencer en Culiacán; analizan publicaciones que aluden a grupo delictivo

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Peritos en la escena del crimen. Foto: Cuartoscuro

El Gabinete de Seguridad informó que, en coordinación con la Fiscalía de Sinaloa, mantiene las investigaciones por el asesinato del creador de contenido César Gastélum, ocurrido en Culiacán, y reveló que una de las líneas de investigación contempla diversas publicaciones realizadas por la víctima, ya que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo.

Además, las autoridades analizan videos y cámaras de videovigilancia para identificar y detener a los responsables.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad señaló que la investigación continúa junto con la Fiscalía estatal para esclarecer el homicidio, cometido mediante una agresión directa por sujetos armados.

En relación con el homicidio de un creador de contenido ocurrido en Culiacán, Sinaloa, donde sujetos armados realizaron una agresión directa, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la @FiscaliaSinaloa, colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos. Entre las… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 5, 2026

Publicaciones y videos forman parte de la investigación

Las autoridades precisaron en un breve comunicado que, entre las líneas de investigación, se encuentran diversas publicaciones realizadas por el creador de contenido, algunas de las cuales hacían referencia a una facción de un grupo delictivo, aunque no brindaron más detalles.

Asimismo, informaron que se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia y de otros indicios con el objetivo de identificar a los responsables del ataque.

El influencer fue atacado mientras grababa contenido

César Gastélum fue asesinado la noche del martes mientras grababa un video para redes sociales en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

El ataque ocurrió en el área de entrega para llevar de un restaurante de comida rápida ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, a unos metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres armados que viajaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar. Las grabaciones muestran cómo uno de ellos descendió de la unidad y disparó a corta distancia contra el influencer para después huir junto con su cómplice.

Cámaras captaron el ataque

El homicidio quedó registrado tanto por las cámaras utilizadas por César Gastélum para grabar contenido como por el sistema de videovigilancia del establecimiento.

Las autoridades integrarán ese material a la carpeta de investigación para apoyar en la identificación y localización de los responsables.

Tras el ataque, elementos de distintas corporaciones de seguridad acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

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