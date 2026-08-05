La mañanera de Claudia Sheinbaum, 5 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 5 de agosto de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 5 de agosto de 2026
La mandataria explica que no hay otro programa similar a Sembrando Vida en el mundo, “en donde se dé un apoyo mensual a sembradoras y sembradores”, quienes siembran milpa y reforestan todo el año.
Actualmente, trabajan en una evaluación general del programa para seguir ampliando. Se destinan alrededor de 35 mil millones de pesos anuales.
En esta ocasión, la Jornada Nacional de Reforestación involucra a todos los estados, en un esfuerzo institucional más amplio.
Claudia Sheinbaum precisa que se estima una mayor intensidad del fenómeno meteorológico del “Niño”, lo que significa más lluvias, la probabilidad de huracanes en el Pacífico y que el próximo año podría haber sequía en el centro de México.
Por ello, trabajan con Semarnat, Conagua y otras autoridades, para monitorear este fenómeno y “tomar todas las precauciones”. Los centros de Protección Civil están instalados en el Pacífico para cualquier posible huracán.
Anuncian Jornada Nacional de Reforestación
Claudia Sheinbaum anuncia que arrancará la Jornada Nacional de Reforestación en Puebla el próximo domingo 9 de agosto, en el Parque Nacional Izta-Popo.
Además, indica que Sembrando Vida ha plantado mil 200 millones de árboles maderables y frutales, igual que han reforestado más de un millón de hectáreas en ocho años
En un enlace, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, considera que en los últimos tres años “vivimos una sequía de dimensiones bíblicas”.
Con la nueva jornada de reforestación avanzarán con la recuperación del Bosque de la Sauceda: 40 hectáreas ubicadas en Hermosillo que quedó en abandono. Actualmente, llevan 11 mil 200 árboles sembrados de especies nativas.
Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, subraya que ya están listos para la nueva jornada, donde participarán los 125 municipios para rebasar la meta de reforestación.
Se han reforestado más de 8 mil hectáreas en dicha entidad, con una inversión superior a los 22 millones de pesos.
La secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez, precisa que el 9 de agosto iniciará la Jornada Nacional de Reforestación con la participación de más de 235 mil personas.
Gran parte de las plantas a sembrar provienen de los sembradores de vida, toda vez que participarán trabajadores de Servidores de la Nación y Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.
La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, explica que la nueva Jornada Nacional de Reforestación se realizará en:
-32 estados
-621 municipios
-Mil 632 núcleos agrarios.
Con ello, realizarán las siguientes acciones:
-Reforestación de 32 mil 182 hectáreas
-Colocación de 6 millones 686 mil 390 plantas arbóreas, arbústicas y herbáceas
-Plantación de un millón 723 mil 895 semillas para siembra directa
El Gobierno federal usará drones para la dispersión de semillas, adaptados por el Conalep.
Columba López indica que el objetivo es reforestar y conservar mil 500 millones de plantas y árboles en todo el país en lo que resta del sexenio.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, resalta que es importante restaurar los bosques porque el 70% del territorio nacional es forestal.
Además, el 12% de la biodiversidad mundial está en México, mientras que el 60% de los ecosistemas forestales pertenecen a ejidos y comunidades.
Al año, suman 203 mil 552 hectáreas deforestadas, mientras que 846 mil 357 hectáreas son afectadas por incendios forestales anuales, sumado a daños en 62 mil 38 hectáreas por plagas y enfermedades.
Además, el 0.24% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano proviene de economía forestal, es decir, de materias primas aprovechadas del medio ambiente.
Alicia Bárcena indica que hay una amplia coordinación entre distintos sectores sociales y gubernamentales para la nueva Jornada Nacional de Reforestación.
En un enlace, realizan la entrega de viviendas en San Juan del Río, Querétaro, como parte del Programa de Viviendas para el Bienestar. En dicha entidad, hay un avance del 35% en la meta para construir 48 mil 500 hogares.
El Gobierno federal anuncia que el próximo domingo 9 de agosto inicia la Jornada Nacional de Reforestación, en un enlace virtual con los 32 gobernadores de México.
Inicia la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum este 5 de agosto.
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