La mañanera de Claudia Sheinbaum, 5 de agosto de 2026

La mandataria explica que no hay otro programa similar a Sembrando Vida en el mundo, “en donde se dé un apoyo mensual a sembradoras y sembradores”, quienes siembran milpa y reforestan todo el año.

Actualmente, trabajan en una evaluación general del programa para seguir ampliando. Se destinan alrededor de 35 mil millones de pesos anuales.

En esta ocasión, la Jornada Nacional de Reforestación involucra a todos los estados, en un esfuerzo institucional más amplio.