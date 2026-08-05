Las de hoy | 5 de agosto de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 5 de agosto de 2026

El Universal: Territorium Life tomó control de exámenes en el Poder Judicial

Además del contrato con la UNAM, la empresa Territorium Life obtuvo del Poder Judicial al menos tres contratos por 50.5 millones de pesos para la supervisión de exámenes a distancia en concursos de oposición de la carrera judicial.

Reforma: Caen participaciones federales en estados

La Secretaría de Hacienda redujo las participaciones federales para 23 entidades federativas, de acuerdo con el diario.

Excélsior: Examen de la UNAM, del 12 al 19 de agosto

La prueba de control para el ingreso a licenciatura se aplicará entre el 12 y el 19 de agosto en cuatro sedes: Guanajuato, Oaxaca, Baja California y Ciudad de México.

Milenio Diario: Desmadejan red que traficaba armamento de Arizona a México

Autoridades desarticularon una red dedicada al tráfico de armas desde Arizona hacia México. Hay 20 estadounidenses procesados y entre lo asegurado en Phoenix se encuentran un fusil Barrett, una Browning, ametralladoras pesadas, subfusiles, un AR-15 y pistolas.

La Jornada: Empleará la UNAM 8 días para aplicar el examen presencial

La universidad convocó a 58 mil aspirantes para presentar el examen presencial de ingreso a licenciatura en cuatro sedes distribuidas en el país.

El Financiero: Roza exportación a Estados Unidos los 300 mil millones de dólares en el primer semestre

México confirmó su liderazgo como principal proveedor del mercado estadounidense al acercarse a los 300 mil millones de dólares en exportaciones durante el primer semestre del año.

El Economista: Superávit comercial de México con Estados Unidos llegó a 102 mil 581 millones de dólares en enero-junio

El superávit comercial con Estados Unidos creció 6.6% durante el primer semestre y alcanzó un monto récord de 102 mil 581 millones de dólares.

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