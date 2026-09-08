Pago doble o triple: lo que debes saber si trabajas el 15 y 16 de septiembre

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LFT considera pagos por trabajar en días de descanso. Foto: Cuartoscuro

Quedan pocos días para los festejos de la Independencia de México, y aunque para muchas personas el 15 y 16 de septiembre significan descanso y celebración, para otras representan jornadas laborales normales. En esos casos surge una duda recurrente: ¿te deben pagar doble o triple si trabajas durante las fiestas patrias?

La respuesta depende del día. Aquí, en Unotv.com, te decimos todo lo que tienes que saber si trabajas estos días en los que el país se reúne para festejar la Independencia.

¿Cuánto deben pagarte por trabajar un día feriado?

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 75, establece que los trabajadores que presten servicios en un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, además de su salario normal, un salario doble por la jornada realizada.

En otras palabras, el trabajador recibe:

Su salario correspondiente al día de descanso obligatorio

Más un salario doble por haber trabajado

Por eso comúnmente se conoce como pago triple.

Ejemplo

Si una persona gana 500 pesos diarios, deberá recibir:

500 pesos por el día de descanso obligatorio

Mil pesos adicionales por trabajar

Total: 1,500 pesos.

¿El 15 de septiembre se paga doble?

Aunque el 15 de septiembre es la fecha en la que se realiza el Grito de Independencia, no está considerado como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo.

Por lo tanto, quien trabaje el 15 de septiembre deberá recibir únicamente su salario normal, salvo que la empresa otorgue algún beneficio adicional.

El 16 de septiembre sí es día feriado oficial

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el 16 de septiembre sí es un día de descanso obligatorio por la conmemoración del inicio de la Independencia de México.

Esto significa que quienes laboren ese día deberán recibir el pago previsto por la ley, equivalente al llamado salario triple.

¿Es obligatorio trabajar el 16 de septiembre?

La ley señala que trabajadores y patrones deben acordar quiénes prestarán servicios durante los días de descanso obligatorio.

Si la empresa requiere personal para operar, deberá respetar el pago adicional establecido por la legislación laboral.

¿Qué pasa si el feriado cae en domingo?

Cuando un día de descanso obligatorio coincide con domingo, además del pago correspondiente también debe cubrirse la prima dominical, equivalente al 25% adicional del salario ordinario.

Sin embargo, este año el 16 de septiembre cae en miércoles, por lo que esta disposición no aplica para las Fiestas Patrias de 2026.

¿Qué otros días feriados quedan en 2026?

Después del 16 de septiembre, todavía quedan dos días de descanso obligatorio en el calendario laboral:

16 de noviembre (Revolución Mexicana)

(Revolución Mexicana) 25 de diciembre (Navidad)

Si trabajas cualquiera de esas fechas, también tendrás derecho al pago establecido en el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué hacer si no te pagan correctamente?

Si tu empresa no cubre el pago correspondiente por trabajar un día de descanso obligatorio, puedes solicitar asesoría gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), organismo encargado de orientar y apoyar a los trabajadores en la defensa de sus derechos laborales.

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