Intocable dará un concierto en el Zócalo este 15 de septiembre; ve todos los detalles

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¿Irás a verlos? Foto: Cuartoscuro

Intocable se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el próximo 15 de septiembre, como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia 2026.

La agrupación de música norteña confirmó a través de sus redes sociales que llegará a la Plaza de la Constitución con su “Cultura” Tour 2026, por lo que los capitalinos podrán disfrutar de sus éxitos.

¿A qué hora y dónde será el concierto de Intocable?

Captura de pantalla Facebook

De acuerdo con el evento creado por la agrupación en Facebook, el concierto de Intocable será en el Zócalo capitalino, en la Plaza de la Constitución, durante la noche del martes 15 de septiembre.

El espectáculo comenzará a las 21:00 horas; no obstante, de acuerdo con la prensa local, el concierto podría iniciar a las 19:00 horas, por lo que el horario podría estar sujeto a ajustes.

Al tratarse de la Plaza de la Constitución, el show es gratuito y forma parte de las actividades culturales y musicales durante la tarde y noche.

La ceremonia oficial del Grito de Independencia se realizará posteriormente desde Palacio Nacional y estará encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué canciones podría cantar Intocable?

Aunque el repertorio que interpretará en el Zócalo todavía no ha sido anunciado, los seguidores de la agrupación esperan escuchar algunos de sus temas más conocidos.

Entre las canciones que podrían formar parte del espectáculo se encuentran “Fuerte no soy”, “¿Y todo para qué?”, “Perdedor”, “Enséñame a olvidar”, “El amigo que se fue” y “Eres mi droga”.

El concierto también será una oportunidad para que el público conozca parte de la propuesta de su actual “Cultura” Tour 2026.

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